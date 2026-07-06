¡Pilas! Bancolombia anuncia cambios en el horario de sus sucursales para este martes 7 de julio

Los usuarios de Bancolombia deberán tener en cuenta un cambio temporal en la atención de las sucursales este martes 7 de julio. A través de un comunicado, la entidad informó que modificará el horario de servicio en sus oficinas en todo el país con motivo del partido de la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final.



La medida aplicará en las 562 sucursales de Bancolombia y, según explicó la entidad, busca permitir que más de 12.500 empleados de oficinas puedan vivir la jornada deportiva y acompañar a la Selección Colombia durante el compromiso.



¿Cuáles son los horarios?

De acuerdo con la información entregada por el banco, las oficinas prestarán atención en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Por ello, la entidad recomendó a los clientes planificar con anticipación los trámites que requieran realizar de manera presencial durante esa fecha.

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Bancolombia, patrocinador oficial de la Selección Colombia, señaló que su relación con el fútbol trasciende el respaldo dentro del terreno de juego.

"Bancolombia, patrocinador oficial de la Selección Colombia, entiende que la historia con el fútbol no se limita al apoyo dentro de la cancha. Por eso, este martes 7 de julio, las 562 sucursales en todo el país cambiarán su horario".La entidad explicó que el objetivo de esta decisión es hacer posible que sus colaboradores puedan sumarse a la hinchada que acompañará al equipo nacional durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del torneo.



Otros servicios funcionaran con normalidad

Aunque las oficinas físicas tendrán un horario especial, Bancolombia aclaró que el resto de sus canales de atención continuará operando sin modificaciones.



Entre los servicios que estarán disponibles durante toda la jornada se encuentran la app Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la app Negocios, la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos y los más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en el país.



En estos puntos los usuarios podrán realizar diferentes operaciones, como retirar dinero, pagar facturas, hacer transferencias y acceder a otros servicios habituales.

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La entidad indicó que esta alternativa busca garantizar que los clientes continúen realizando sus transacciones, pese al ajuste temporal en el horario de atención de las sucursales.

La Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final, luego de haber derrotado 1-0 a Ghana en su anterior compromiso. Si el equipo colombiano consigue la victoria frente al conjunto europeo, avanzará a los cuartos de final del torneo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co