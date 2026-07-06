Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, lunes 6 de julio de 2026: números ganadores

El mes de julio arranca con las ilusiones renovadas para miles de apostadores que buscan cerrar la semana con broche de oro. Este lunes, el Dorado Tarde vuelve a poner a girar sus tómbolas bajo la atenta mirada de una comunidad que confía diariamente en su suerte e intuición.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este sorteo de chance, operado bajo el sólido respaldo de la Lotería de Bogotá, se mantiene como uno de los juegos preferidos en el centro de Colombia gracias a su transparencia, dinamismo y al impacto social que genera, pues sus recaudos se destinan directamente a la salud pública.

Números ganadores del Dorado Tarde del 6 de julio

A continuación, disponemos del espacio oficial para consignar los números ganadores de hoy, lunes 6 de julio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

¿Cómo apostar y cuánto cuesta?

La principal virtud del Dorado Tarde es su accesibilidad bajo el formato de chance o apuesta permanente. A diferencia de las loterías que exigen la compra de un billete entero o fracciones preimpresas con costos fijos, aquí el usuario tiene el control total de su presupuesto.

Publicidad

Para participar, basta con seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y definir de manera autónoma la cantidad de dinero a invertir. Las apuestas legales se pueden registrar desde montos mínimos como $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en cualquier punto de la red física Paga Todo o a través de las plataformas web y aplicaciones móviles autorizadas.

Plan de premios

El plan de premios del Dorado Tarde es uno de los más atractivos del mercado de juegos de azar en el país y se liquida sobre el valor neto de la apuesta (sin incluir el IVA):



4 cifras (Directo): El apostador recibe 4.500 veces lo invertido.

El apostador recibe lo invertido. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor jugado.

Paga el valor jugado. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la inversión.

Retribuye la inversión. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo apostado.

Para quienes buscan mayor probabilidad de acierto, existe la opción del chance combinado, el cual premia al usuario si las cifras seleccionadas caen en cualquier orden. Aunque esta modalidad reduce el factor de multiplicación, eleva considerablemente las opciones de ganar.

Publicidad

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la combinación de este viernes coincide con su tiquete, es fundamental que siga estos pasos legales para efectuar el cobro con total seguridad:



Protección del comprobante: El formulario original impreso es el único documento válido ante la ley para reclamar el dinero. Debe mantenerse intacto, sin enmiendas, tachaduras ni signos de humedad. Identificación: Es un requisito indispensable presentar la cédula de ciudadanía original. Lugares autorizados: Las cuantías menores se redimen inmediatamente en los puntos de venta de la red. Si el premio supera el tope legal de 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite debe gestionarse en las sedes administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales. Términos de vencimiento: De acuerdo con la Ley 1393, el ganador dispone de un plazo máximo de un año calendario para reclamar los fondos antes de que caduquen y sean transferidos al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL