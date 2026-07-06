Resultados Super Astro Sol último sorteo hoy, lunes 6 de julio de 2026: números ganadores

El Super Astro Sol realiza este lunes 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo en Colombia, una modalidad de juego que combina una selección de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Como ocurre diariamente, una vez concluye la extracción oficial, el operador publica los resultados para que quienes registraron una jugada puedan verificar de forma rápida si su combinación coincide con la ganadora.



Este juego de suerte y azar se desarrolla todos los días del año, incluidos domingos y festivos, bajo estrictas normas de control. Tras finalizar el sorteo, los números ganadores son divulgados a través de las plataformas autorizadas, donde también pueden consultarse las condiciones para la entrega de premios.

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Resultados de Super Astro Sol del 6 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los números de la suerte:

Número ganador:

Signo zodiacal:



Quienes realizaron una jugada deben verificar tanto las cuatro cifras como el signo del zodiaco, ya que ambos elementos hacen parte de la combinación utilizada para determinar las diferentes categorías de premios.



¿Cómo funciona Super Astro Sol?

Este sorteo consiste en elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.



Durante el sorteo en vivo se extrae una combinación numérica y un signo zodiacal. Dependiendo de la jugada realizada, es posible obtener premios al acertar la combinación completa o algunas coincidencias parciales. Los tiquetes pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados y en las plataformas virtuales habilitadas.

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¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza todos los días del año en horario diurno. Habitualmente, la extracción se lleva a cabo alrededor de las 2:30 de la tarde, aunque el horario puede presentar variaciones en días festivos de acuerdo con el operador.

Una vez finaliza el proceso, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados para facilitar la consulta inmediata.



Plan de premios de Super Astro Sol

El esquema de premiación contempla diferentes categorías según el número de aciertos obtenidos. El dinero final dependerá del monto apostado y de las siguientes tasas de ganancia:

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Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres últimas cifras y signo: entrega 1.000 veces el valor de la apuesta.

entrega 1.000 veces el valor de la apuesta. Dos últimas cifras y signo: paga 100 veces el monto jugado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte lo acompañó y resultó ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único soporte válido para cobrar. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el comprobante original sin tachaduras ni enmendaduras.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios grandes.

Los premios pequeños suelen pagarse en los puntos de venta de los distribuidores autorizados, mientras que las sumas de dinero más altas deben gestionarse directamente ante las oficinas principales. Recuerde que a estos premios se les aplican las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales de ley.

Finalmente, tenga en cuenta que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados; una vez vencido ese tiempo, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, evite tomar fotos completas de su tiquete y subirlas a internet.

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