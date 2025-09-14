DIAN anunció nuevas fechas para declaración de renta: el calendario del 15 al 19 de septiembre

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa con el cronograma de la declaración de renta 2025 para personas naturales. Entre el 15 y el 19 de septiembre deberán presentar el formulario quienes tengan NIT terminados entre los dígitos 47 y 56, según lo establecido en el calendario tributario oficial.

Cumplir con esta obligación en los plazos fijados no solo evita sanciones e intereses, sino que también garantiza estar al día con las responsabilidades fiscales en todo el país.



Fechas clave según los últimos dos dígitos del NIT

Lunes 15 de septiembre: 47 y 48

47 y 48 Martes 16 de septiembre: 49 y 50

49 y 50 Miércoles 17 de septiembre: 51 y 52

51 y 52 Jueves 18 de septiembre : 53 y 54

: 53 y 54 Viernes 19 de septiembre: 55 y 56

¿Qué es la declaración y el impuesto de renta?

De acuerdo con Jaime Enrique Gómez, socio de Posse Herrera Ruiz y experto en Derecho Tributario, el impuesto de renta hace partícipe al Estado de las utilidades o las ganancias que una persona tuvo en un año. "Al estar en una sociedad, en la que hay temas que para mantener las carreteras, que hay que mantener toda la logística y la infraestructura, hay una inversión y precisamente por eso es que el Estado te dice: oye, de eso que te ganaste me debes dar un porcentaje para yo poder seguir invirtiendo en esos temas que no solo te benefician a ti, sino que benefician a todo el mundo”.



La declaración de renta es un formulario a través del cual una persona le dice a la Dian cuáles fueron las ganancias, los gastos y el monto líquido de una persona durante el año inmediatamente anterior. "Acá en Colombia nosotros tributamos año vencido, es decir, lo que yo me gané el año pasado lo presento este año”, explicó Gómez. Por esta razón, la declaración de renta que se está presentando actualmente es la del año gravable 2024 y son más de tres millones de colombianos los que le deben diligenciar y compartir el documento ante la Dian.



¿Quiénes están obligados a declarar?

La DIAN recordó que deben presentar la declaración de renta las personas que cumplan con alguno de estos criterios durante el año gravable 2024:



Haber sido responsables del IVA al 31 de diciembre.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000).

Haber registrado ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000).

Que los consumos con tarjeta de crédito superaran los 1.400 UVT.

Que el valor de compras y consumos en total haya sobrepasado los 1.400 UVT.

Que las consignaciones, depósitos o inversiones financieras acumuladas fueran superiores a los 1.400 UVT.

La entidad recomendó a los contribuyentes revisar con anticipación si cumplen con los requisitos para declarar y preparar la documentación necesaria. En caso de dudas, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial www.dian.gov.co, donde están disponibles herramientas digitales, instructivos y asesoría virtual para diligenciar el proceso correctamente.

Con este calendario, la DIAN busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria y recordar a los contribuyentes que declarar a tiempo es clave para evitar sanciones que afectan el bolsillo.

