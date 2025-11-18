Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
La expectativa vuelve a crecer entre los apostadores del Caribe, pues este martes de noviembre se realiza una nueva edición del sorteo Sinuano Día, una de las apuestas más tradicionales de la región. Como es habitual, el sorteo oficial se efectua a las 2:30 p.m., momento en el que se publica el número ganador a través de los canales autorizados y plataformas digitales.
Los jugadores pueden verificar en tiempo real, a través de las plataformas oficiales el resultado correspondiente a la modalidad que hayan registrado, un proceso que mantiene los estándares de transparencia exigidos para este tipo de sorteos en Colombia.
Este resultado fue obtenido mediante el sistema mecánico de baloteras certificado, con supervisión notarial y aval de la Lotería de Cordoba. Todo el procedimiento quedó registrado en la transmisión oficial en vivo.
El Sinuano Día ofrece diversas formas de jugar, el premio depende de la coincidencia de las cifras apostadas y la modalidad elegida:
El juego sigue ganando popularidad en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este tipo de chance tiene como apuesta mínima: $500 y como máxima: $25.000 pesos.
El proceso de reclamación varía según el monto del premio, medido en UVT:
Premios inferiores a 48 UVT
Premios entre 48 , 181 UVT y más
Además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido para control de lavado de activos. Para los premios mayores a 182 UVT, también se deberá llevar una certificación bancaria vigente, que no sea mayor a 30 días, el pago para este rango se hace mediante transferencia electrónica y se concreta dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles.
El más reciente ganador del sorteo Sinuano Día, realizado el pasado lunes 17 de noviembre de 2025, fue el número 1061 con la quinta cifra 2.
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|16 de noviembre 2025
|7622
|Sinuano Noche
|16 de noviembre 2025
|2978
|Sinuano Día
|15 de noviembre 2025
|0711
|Sinuano Noche
|15 de noviembre 2025
|6647
|Sinuano Día
|14 de noviembre 2025
|3276
|Sinuano Noche
|14 de noviembre 2025
|1071
|Sinuano Día
|13 de noviembre 2025
|8694
|Sinuano Noche
|13 de noviembre 2025
|8298
|Sinuano Día
|12 de noviembre 2025
|9192
|Sinuano Noche
|12 de noviembre 2025
|3987
|Sinuano Día
|11 de noviembre 2025
|5628
|Sinuano Noche
|11 de noviembre 2025
|7536
|Sinuano Día
|10 de noviembre 2025
|4211
|Sinuano Noche
|10 de noviembre 2025
|9500
|Sinuano Día
|09 de noviembre 2025
|9401
|Sinuano Noche
|09 de noviembre 2025
|4515
|Sinuano Día
|08 de noviembre 2025
|0140
|Sinuano Noche
|08 de noviembre 2025
|7563
|Sinuano Día
|07 de noviembre 2025
|7478
|Sinuano Noche
|07 de noviembre 2025
|7376
|Sinuano Día
|06 de noviembre 2025
|5869
|Sinuano Noche
|06 de noviembre 2025
|8088
|Sinuano Día
|05 de noviembre 2025
|4413
|Sinuano Noche
|05 de noviembre 2025
|7758
|Sinuano Día
|04 de noviembre 2025
|3845
|Sinuano Noche
|04 de noviembre 2025
|0456
|Sinuano Día
|03 de noviembre 2025
|3421
|Sinuano Noche
|03 de noviembre 2025
|1430
|Sinuano Día
|02 de noviembre 2025
|3508
|Sinuano Noche
|02 de noviembre 2025
|1387
|Sinuano Día
|01 de noviembre 2025
|5222
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL