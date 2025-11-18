Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores

La expectativa vuelve a crecer entre los apostadores del Caribe, pues este martes de noviembre se realiza una nueva edición del sorteo Sinuano Día, una de las apuestas más tradicionales de la región. Como es habitual, el sorteo oficial se efectua a las 2:30 p.m., momento en el que se publica el número ganador a través de los canales autorizados y plataformas digitales.



Los jugadores pueden verificar en tiempo real, a través de las plataformas oficiales el resultado correspondiente a la modalidad que hayan registrado, un proceso que mantiene los estándares de transparencia exigidos para este tipo de sorteos en Colombia.



Resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día hoy, martes 18 de noviembre

Número ganador: 8177

Quinta cifra: 3

Este resultado fue obtenido mediante el sistema mecánico de baloteras certificado, con supervisión notarial y aval de la Lotería de Cordoba. Todo el procedimiento quedó registrado en la transmisión oficial en vivo.



¿Cómo funciona el juego de chance Sinuano Día?

El Sinuano Día ofrece diversas formas de jugar, el premio depende de la coincidencia de las cifras apostadas y la modalidad elegida:



4 cifras directo: acierto exacto del número completo.

4 cifras combinado: cualquier orden de las cuatro cifras.

3 cifras directo o combinado: coincide con las tres últimas cifras.

2 cifras 'pata': acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra 'uña': última cifra del número ganador.

Quinta balota: modalidad habilitada que añade una cifra adicional para premios complementarios.

El juego sigue ganando popularidad en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este tipo de chance tiene como apuesta mínima: $500 y como máxima: $25.000 pesos.



¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Día?

El proceso de reclamación varía según el monto del premio, medido en UVT:

Premios inferiores a 48 UVT



Presentar el tiquete original en buen estado.

Documento de identidad en físico.

Fotocopia de la cédula.

Premios entre 48 , 181 UVT y más

Además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido para control de lavado de activos. Para los premios mayores a 182 UVT, también se deberá llevar una certificación bancaria vigente, que no sea mayor a 30 días, el pago para este rango se hace mediante transferencia electrónica y se concreta dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles.



Historial de números ganadores del soteo Sinuano

El más reciente ganador del sorteo Sinuano Día, realizado el pasado lunes 17 de noviembre de 2025, fue el número 1061 con la quinta cifra 2.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Chance Fecha Resultado Sinuano Día 16 de noviembre 2025 7622 Sinuano Noche 16 de noviembre 2025 2978 Sinuano Día 15 de noviembre 2025 0711 Sinuano Noche 15 de noviembre 2025 6647 Sinuano Día 14 de noviembre 2025 3276 Sinuano Noche 14 de noviembre 2025 1071 Sinuano Día 13 de noviembre 2025 8694 Sinuano Noche 13 de noviembre 2025 8298 Sinuano Día 12 de noviembre 2025 9192 Sinuano Noche 12 de noviembre 2025 3987 Sinuano Día 11 de noviembre 2025 5628 Sinuano Noche 11 de noviembre 2025 7536 Sinuano Día 10 de noviembre 2025 4211 Sinuano Noche 10 de noviembre 2025 9500 Sinuano Día 09 de noviembre 2025 9401 Sinuano Noche 09 de noviembre 2025 4515 Sinuano Día 08 de noviembre 2025 0140 Sinuano Noche 08 de noviembre 2025 7563 Sinuano Día 07 de noviembre 2025 7478 Sinuano Noche 07 de noviembre 2025 7376 Sinuano Día 06 de noviembre 2025 5869 Sinuano Noche 06 de noviembre 2025 8088 Sinuano Día 05 de noviembre 2025 4413 Sinuano Noche 05 de noviembre 2025 7758 Sinuano Día 04 de noviembre 2025 3845 Sinuano Noche 04 de noviembre 2025 0456 Sinuano Día 03 de noviembre 2025 3421 Sinuano Noche 03 de noviembre 2025 1430 Sinuano Día 02 de noviembre 2025 3508 Sinuano Noche 02 de noviembre 2025 1387 Sinuano Día 01 de noviembre 2025 5222

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

