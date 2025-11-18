Resultados Caribeña Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores del sorteo

Los jugadores de La Caribeña Día vuelven a estar atentos este martes 18 de noviembre de 2025, día en el que se realiza un nuevo sorteo que podría convertir a más de uno en ganador. Como es habitual, la transmisión oficial se lleva a cabo a las 2:30 p.m., momento en el que se revelan las cifras seleccionadas por el sistema automatizado del juego.



Resultados EN VIVO de La Caribeña Día, martes 18 de noviembre de 2025

Los números ganadores de este sorteo serán publicados aquí tan pronto la entidad operadora entregue el resultado oficial.



Número ganador de cuatro cifras: 8512

Quinta cifra: 3

Una vez finaliza la emisión, la combinación ganadora se divulga a través de los canales autorizados, incluidos las plataformas digitales, el sitio web oficial y los puntos de venta registrados.



Últimos resultados del sorteo La Caribeña Día

Durante el sorteo del lunes 17 de noviembre, el número ganador fue 2296, acompañado de la quinta cifra 3. A continuación, puede consultar el historial más reciente de resultados del juego:



Chance Fecha Resultado Caribeña Día 16 de noviembre 2025 4429 Caribeña Noche 16 de noviembre 2025 4282 Caribeña Día 15 de noviembre 2025 8175 Caribeña Noche 15 de noviembre 2025 4514 Caribeña Día 14 de noviembre 2025 8567 Caribeña Noche 14 de noviembre 2025 0923 Caribeña Día 13 de noviembre 2025 8289 Caribeña Noche 13 de noviembre 2025 7635 Caribeña Día 12 de noviembre 2025 6739 Caribeña Noche 12 de noviembre 2025 0566 Caribeña Día 11 de noviembre 2025 3114 Caribeña Noche 11 de noviembre 2025 7435 Caribeña Día 10 de noviembre 2025 2589 Caribeña Noche 10 de noviembre 2025 3371 Caribeña Día 09 de noviembre 2025 2204 Caribeña Noche 09 de noviembre 2025 0191 Caribeña Día 08 de noviembre 2025 2665 Caribeña Noche 08 de noviembre 2025 2835 Caribeña Día 07 de noviembre 2025 2422 Caribeña Noche 07 de noviembre 2025 4193 Caribeña Día 06 de noviembre 2025 5522 Caribeña Noche 06 de noviembre 2025 4438 Caribeña Día 05 de noviembre 2025 2394 Caribeña Noche 05 de noviembre 2025 4910 Caribeña Día 04 de noviembre 2025 6896 Caribeña Noche 04 de noviembre 2025 3445 Caribeña Día 03 de noviembre 2025 4205 Caribeña Noche 03 de noviembre 2025 3827 Caribeña Día 02 de noviembre 2025 0483 Caribeña Noche 02 de noviembre 2025 5601 Caribeña Día 01 de noviembre 2025 3081 Caribeña Noche 01 de noviembre 2025 6856

¿Cuánto cuesta jugar y cómo puede participar en los sorteos de La Caribeña?

La mecánica del juego es sencilla, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de su apuesta y adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado. La apuesta mínima permitida por el chance es de $500, mientras que la máxima es de $10.000 pesos. El sorteo se desarrolla mediante un sistema certificado que garantiza total transparencia en la extracción de las cifras ganadoras.



Modalidades de premio en La Caribeña Día

Los participantes pueden escoger entre diferentes formas de juego, dependiendo del nivel de riesgo y el valor del premio:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las mismas cifras, en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincide el último trío en orden exacto.

Tres cifras combinado: mismas tres cifras, sin importar el orden.

Dos cifras o 'pata': acierto de las últimas dos cifras.

Una cifra o 'uña': acierto de la última cifra.

Quinta balota: número adicional con premios complementarios en algunas modalidades.

¿Cómo reclamar el premio de La Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio en La Caribeña Día varía según el valor ganado, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para los premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con la cédula de ciudadanía y una fotocopia legible del documento.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, el cual se entrega directamente en los puntos de venta autorizados.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días. Estos pagos se realizan mediante transferencia electrónica y pueden tardar hasta ocho días hábiles.



Es importante recordar que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado este tiempo, el derecho a reclamar el premio expira.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

