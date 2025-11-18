Resultados Caribeña Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores del sorteo

Publicidad
Los jugadores de La Caribeña Día vuelven a estar atentos este martes 18 de noviembre de 2025, día en el que se realiza un nuevo sorteo que podría convertir a más de uno en ganador. Como es habitual, la transmisión oficial se lleva a cabo a las 2:30 p.m., momento en el que se revelan las cifras seleccionadas por el sistema automatizado del juego.
Los números ganadores de este sorteo serán publicados aquí tan pronto la entidad operadora entregue el resultado oficial.
Una vez finaliza la emisión, la combinación ganadora se divulga a través de los canales autorizados, incluidos las plataformas digitales, el sitio web oficial y los puntos de venta registrados.
Durante el sorteo del lunes 17 de noviembre, el número ganador fue 2296, acompañado de la quinta cifra 3. A continuación, puede consultar el historial más reciente de resultados del juego:
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|16 de noviembre 2025
|4429
|Caribeña Noche
|16 de noviembre 2025
|4282
|Caribeña Día
|15 de noviembre 2025
|8175
|Caribeña Noche
|15 de noviembre 2025
|4514
|Caribeña Día
|14 de noviembre 2025
|8567
|Caribeña Noche
|14 de noviembre 2025
|0923
|Caribeña Día
|13 de noviembre 2025
|8289
|Caribeña Noche
|13 de noviembre 2025
|7635
|Caribeña Día
|12 de noviembre 2025
|6739
|Caribeña Noche
|12 de noviembre 2025
|0566
|Caribeña Día
|11 de noviembre 2025
|3114
|Caribeña Noche
|11 de noviembre 2025
|7435
|Caribeña Día
|10 de noviembre 2025
|2589
|Caribeña Noche
|10 de noviembre 2025
|3371
|Caribeña Día
|09 de noviembre 2025
|2204
|Caribeña Noche
|09 de noviembre 2025
|0191
|Caribeña Día
|08 de noviembre 2025
|2665
|Caribeña Noche
|08 de noviembre 2025
|2835
|Caribeña Día
|07 de noviembre 2025
|2422
|Caribeña Noche
|07 de noviembre 2025
|4193
|Caribeña Día
|06 de noviembre 2025
|5522
|Caribeña Noche
|06 de noviembre 2025
|4438
|Caribeña Día
|05 de noviembre 2025
|2394
|Caribeña Noche
|05 de noviembre 2025
|4910
|Caribeña Día
|04 de noviembre 2025
|6896
|Caribeña Noche
|04 de noviembre 2025
|3445
|Caribeña Día
|03 de noviembre 2025
|4205
|Caribeña Noche
|03 de noviembre 2025
|3827
|Caribeña Día
|02 de noviembre 2025
|0483
|Caribeña Noche
|02 de noviembre 2025
|5601
|Caribeña Día
|01 de noviembre 2025
|3081
|Caribeña Noche
|01 de noviembre 2025
|6856
La mecánica del juego es sencilla, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de su apuesta y adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado. La apuesta mínima permitida por el chance es de $500, mientras que la máxima es de $10.000 pesos. El sorteo se desarrolla mediante un sistema certificado que garantiza total transparencia en la extracción de las cifras ganadoras.
Los participantes pueden escoger entre diferentes formas de juego, dependiendo del nivel de riesgo y el valor del premio:
El proceso para reclamar un premio en La Caribeña Día varía según el valor ganado, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para los premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con la cédula de ciudadanía y una fotocopia legible del documento.
Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, el cual se entrega directamente en los puntos de venta autorizados.
En el caso de premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días. Estos pagos se realizan mediante transferencia electrónica y pueden tardar hasta ocho días hábiles.
Es importante recordar que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado este tiempo, el derecho a reclamar el premio expira.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
