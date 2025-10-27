En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos

¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos

Quienes se acercan a la jubilación pueden cambiar entre Colpensiones y fondos privados, pero deben cumplir con el requisito de la doble asesoría. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia?
La idea central de esta asesoría es ofrecer información clara sobre las diferencias entre los regímenes. -
Freepik/ Colpensiones

Publicidad

Publicidad

Publicidad