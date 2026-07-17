Precio del dólar en Colombia hoy, 17 de julio de 2026: así abrió la TRM este viernes; sigue bajando

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 17 de julio de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.221,41 por cada dólar estadounidense, según los registros del mercado cambiario para la jornada. La cifra confirma una nueva caída de la divisa frente al peso colombiano y mantiene la tendencia observada durante las últimas semanas. La TRM es el indicador que sirve como referencia para operaciones financieras, comercio exterior, pagos de obligaciones en moneda extranjera y movimientos de empresas que realizan transacciones en dólares.

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La tasa vigente para este 17 de julio quedó en $3.221,41, mientras que la correspondiente al jueves 16 de julio fue de $3.233,91. Esto significa una disminución de $12,50 en un solo día, equivalente a una variación de-0,39 %. La diferencia muestra que el dólar sigue cotizando por debajo de los niveles registrados a comienzos de mes. Para quienes realizan compras internacionales o pagos denominados en dólares, una TRM más baja representa un menor costo en pesos colombianos.

Si se toma como referencia una operación de US$1.000, el valor en pesos pasó de $3.233.910 con la TRM del jueves a $3.221.410 con la de este viernes, una diferencia de $12.500. De otro lado, el comportamiento del dólar durante julio ha sido descendente. El primer día del mes, la TRM se ubicó en $3.440,83, mientras que para este 17 de julio llegó a $3.221,41. La diferencia acumulada es de $219,42 por dólar.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Durante el mes se han registrado varias jornadas consecutivas de descensos. La TRM pasó de $3.403,35 el 2 de julio a $3.357,82 el 3 de julio. Posteriormente bajó a $3.334,93 el 4 de julio y luego continuó disminuyendo hasta ubicarse por debajo de los $3.300 durante la segunda semana del mes. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.280 $3.390 Medellín $3.330 $3.490 Cali $3.350 $3.600 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.250 $3.350 Pereira $3.730 $3.800

El euro sube y se cambia alrededor de 1,1450 dólares

El euro subió este jueves y se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha alrededor de 1,1450 dólares, nivel máximo desde hace cuatro semanas, ante la reducción de las presiones inflacionistas en Estados Unidos. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1444 dólares, frente a los 1,1439 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1467 dólares.



La reducción de las presiones inflacionistas en Estados Unidos ha desinflado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá pronto sus tipos de interés, ahora en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %. Estas expectativas habían apuntalado la recuperación del dólar porque hubiera aumentado el diferencial con los tipos de interés de la zona del euro, que están en el 2,25 %. Pero la guerra en Oriente Medio frena la caída del dólar porque es refugio de los inversores en situaciones de crisis. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1443 y 1,1476 dólares.

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ÁNGELA URREA PARRA

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