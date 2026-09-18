Subió el precio del dólar este 18 de septiembre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM

El precio del dólar en Colombia registró un aumento para este viernes 18 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, quedó en $3.151,73 por dólar, lo que representa un incremento frente al valor vigente durante la jornada anterior. El jueves 17 de septiembre fue de $3.128,46. La diferencia entre ambas jornadas es de $23,27, equivalente a una variación diaria de 0,74%. El comportamiento confirma una tendencia de recuperación de la moneda estadounidense durante los últimos días, luego de haber registrado niveles inferiores a comienzos de la semana. De hecho, el valor vigente este viernes es el más alto observado desde el 2 de septiembre de 2026.



Aunque el dólar acumula varios días de alzas, el balance de septiembre sigue mostrando una caída frente al arranque del mes. El 1 de septiembre de 2026 la TRM comenzó en $3.213,97, nivel superior al registrado actualmente. Con la tasa vigente de $3.151,73, la moneda estadounidense presenta una reducción acumulada de aproximadamente $62,24 frente al primer día del mes, lo que equivale a una disminución cercana al 1,94 %. Los datos muestran que el mercado cambiario ha tenido movimientos en ambas direcciones durante septiembre. Los registros de la TRM evidencian que durante septiembre el dólar ha oscilado entre niveles cercanos a los $3.072 y los $3.214 por unidad, con varias jornadas de recuperación en la segunda mitad del mes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia

Bogotá $3.144 $3.229 $85 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.170 $3.230 $60 Medellín $3.097 $3.219 $122 Pereira $3.130 $3.230 $100

El euro se estabiliza debajo de 1,15 dólares

El euro se estabilizó este jueves por debajo del nivel de 1,15 dólares después de asimilar que la Reserva Federal (Fed) estadounidense subiera los tipos de interés, por primer vez en tres años, y elevara las proyecciones de que los volverá a subir. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1490 dólares, frente a los 1,1539 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1481 dólares. La inflación subió en la eurozona hasta el 3,2 % interanual en agosto (2,9 % en julio), según el segundo cálculo de Eurostat, que supone una revisión a la baja respecto al primero del 3,3 %, mientras que la subyacente se mantuvo en el 2,4 %. No obstante, la inflación en los países del euro se sitúa muy por encima del objetivo del BCE de un 2 % a medio plazo.

La Fed incrementó el precio del dinero por unanimidad en 25 puntos básicos, hasta la horquilla entre el 3,75 y 4 %, y aumentó las proyecciones de que los volverá a subir este año. Sus tipos de interés son ya más elevados que los del BCE del 2,5 %. Por ello las inversiones en dólares dan más rentabilidad que las inversiones denominadas en euros y por eso aumentan las compras de dólares y sube su cotización.



"El mayor peligro para el dólar reside en que el presidente (Donald Trump) vuelva a aumentar la presión sobre la Reserva Federal en las próximas semanas, lo que podría generar nuevas dudas sobre la independencia de la Fed", afirmó este jueves el analista de divisas de Commerzbank Michael Pfister. Las proyecciones de tasas de interés de la Fed muestran que 16 de los 18 miembros esperan al menos un aumento adicional para fin de año. Respecto a 2027, la mayoría prevé que los tipos se mantengan sin cambios o bajen, pero ocho esperan un aumento adicional hasta entre el 4,25 y el 4,50 %.



A los mercados les sorprendió la determinación del presidente de la Fed, Kevin Warsh, de luchar contra la inflación. "Ayer, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos por unanimidad, transmitiendo un mensaje restrictivo", comentó este jueves el jefe de Análisis Macroeconómico y Economista Jefe de UniCredit, Marco Valli, según el cual hay "riesgos de un mayor endurecimiento si la presión sobre los precios de la energía no se modera".

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El BCE subió la semana pasada los tipos de los depósitos bancarios de 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, pero no se comprometió con nuevos incrementos, sino que su presidenta, Christine Lagarde, dijo que las decisiones dependerán de los datos de inflación y se tomarán en cada reunión. Algunos analistas prevén que el BCE incrementará el precio del dinero una vez más este año porque pronostica que la inflación general se mantendrá claramente por encima del objetivo en el primer semestre de 2027 y volverá a niveles en torno al objetivo a finales de 2027. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1456 y 1,1497 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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