Precio del dólar en Colombia hoy, 4 de agosto de 2026: así abrió la TRM este martes

El mercado cambiario en Colombia registra un importante giro al inicio de esta primera semana de agosto. Tras haber arrancado el mes en niveles mínimos del año, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada para este martes 4 de agosto de 2026 se ubica en $3.230,44 por dólar. Este valor representa un incremento de $86,30 en comparación con la tasa de $3.144,14 que rigió entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto.

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La cotización actual marca una interrupción en la marcada tendencia bajista registrada a lo largo de julio, período en el cual la divisa acumuló una caída superior a los 300 pesos y cerró la última jornada del mes en $3.132,42. El movimiento observado en la jornada interbancaria previa impulsó el valor promedio de las negociación sobre la barrera de los 3.200 pesos, devolviendo el indicador a cifras similares a las observadas en la tercera semana del mes anterior.

Con el ajuste publicado por la Superintendencia Financiera, la diferencia respecto a siete días atrás (28 de julio, cuando la TRM se situó en $3.205,80) es de un aumento aproximado de $24,64. A pesar de este repunte diario del 2,74 %, el acumulado anual de la divisa en Colombia continúa en terreno negativo respecto a los máximos alcanzados al inicio de 2026.



Precios del dólar en casas de cambio por ciudades para este 4 de agosto

Si planea salir del país, adquirir divisas o enviar dinero al exterior, recuerde que los establecimientos de cambio autorizados fijan sus precios de forma libre e independiente a la TRM oficial. Consulte a continuación los valores promedio del mercado informal en las ciudades del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.750 $3.830 Medellín $3.200 $3.317 Cali $3.720 $3.800 (estimado de referencia) Pereira $3.760 $3.850

Es importante resaltar que los precios en las casas de cambio son orientativos y sufren variaciones según la oferta y demanda de cada establecimiento en el transcurso del día.

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Esto debe tener en cuenta para la compra y venta de divisas

Si requiere realizar compra o venta de dólares en establecimientos cambiarios en el territorio nacional, tenga en cuenta los siguientes requerimientos exigidos por la normatividad financiera de la DIAN:



Documento de identidad original y vigente: cédula de ciudadanía para colombianos o pasaporte/cédula de extranjería vigente para ciudadanos extranjeros.

cédula de ciudadanía para colombianos o pasaporte/cédula de extranjería vigente para ciudadanos extranjeros. Declaración de origen de fondos: requisito obligatorio cuando el monto de la transacción supera los límites fijados por la entidad (generalmente a partir de los USD $3.000 o su equivalente en moneda nacional).

requisito obligatorio cuando el monto de la transacción supera los límites fijados por la entidad (generalmente a partir de los USD $3.000 o su equivalente en moneda nacional). Verificación biométrica o huella dactilar: procedimiento estándar en ventanilla para validar la autenticidad del usuario.

procedimiento estándar en ventanilla para validar la autenticidad del usuario. Formulario de registro cambiario: diligenciamiento de datos personales, dirección de residencia, ocupación y motivo de la operación bancaria o cambiaria.

Paso a paso para realizar el trámite de cambio de divisas

Para garantizar una transacción segura y transparente al momento de comprar o vender dólares en efectivo, siga estas recomendaciones:



Verifique la certificación oficial: asegúrese de que la casa de cambio cuente con la autorización y registro visible ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

asegúrese de que la casa de cambio cuente con la autorización y registro visible ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Consulte las tasas del día: compare los precios de compra y venta fijados en las pantallas informativas del establecimiento antes de entregar su dinero.

compare los precios de compra y venta fijados en las pantallas informativas del establecimiento antes de entregar su dinero. Presente su documento original: entregue al cajero su cédula de ciudadanía o pasaporte.

entregue al cajero su cédula de ciudadanía o pasaporte. Verifique los billetes y la factura: revise que los billetes recibidos se encuentren en buen estado, contengan las marcas de agua reglamentarias y solicite la factura fiscal firmada con la descripción exacta del monto negociado y la tasa aplicada.

¿Cuál es la diferencia entre la TRM y el precio de las casas de cambio?

La TRM (Tasa Representativa del Mercado) es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares entre intermediarios financieros (bancos y corporaciones) que operan en el mercado mayorista. Por su parte, las casas de cambio pertenecen al mercado no bancarizado y fijan sus tarifas de acuerdo con la oferta y demanda local de dinero en efectivo.

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¿Qué entidad certifica la TRM en Colombia diariamente?

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar diariamente la TRM con base en las operaciones registradas por el sistema bancario.

Es por eso que para consultar las resoluciones vigentes, verificar la TRM oficial diaria o interponer reclamos sobre el mercado cambiario, los ciudadanos pueden acudir a los portales de las entidades reguladoras:



Superintendencia Financiera de Colombia: portal web oficial superfinanciera.gov.co | Línea gratuita nacional: 01 8000 120100 | Bogotá: (601) 307 8042.

portal web oficial superfinanciera.gov.co | Línea gratuita nacional: 01 8000 120100 | Bogotá: (601) 307 8042. Banco de la República de Colombia: consultas de la serie histórica de la TRM en banrep.gov.co | Atención al ciudadano: (601) 343 1111.

consultas de la serie histórica de la TRM en banrep.gov.co | Atención al ciudadano: (601) 343 1111. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): control Cambiario en dian.gov.co | Contact Center: (601) 355 6922.

¿Existe un límite de monto para comprar dólares en efectivo?

No existe un límite legal para adquirir divisas, pero para transacciones de montos elevados (superiores a los USD $10.000 o su equivalente), la ley bancaria exige completar la Declaración Cambiaria y certificar la procedencia legal de los recursos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.