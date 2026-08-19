Dólar en Colombia cae y se acerca a los $3.000: así amanece la TRM este miércoles 19 de agosto

El comportamiento del dólar vuelve a ocupar la atención del mercado colombiano debido a la caída que registra la moneda estadounidense frente al peso. Para este miércoles 19 de agosto, la TRM fue fijada en $3.098,79, de acuerdo con la cotización oficial certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El valor representa una reducción de $29,86 frente a la TRM anterior, que se ubicaba en $3.128,65. En términos porcentuales, la disminución corresponde a cerca de 0,95%.

Con la nueva cotización, el dólar se mantiene por encima de la barrera de los $3.000, aunque cada vez más cerca de ese nivel. La evolución de la tasa durante las últimas semanas muestra además una reducción importante frente a los valores registrados a comienzos del año y durante el mismo periodo de 2025.



¿Cómo se ha comportado el dólar en las últimas semanas?

Los datos históricos muestran que el peso colombiano ha ganado terreno frente al dólar en comparación con diferentes momentos de 2026. Hace aproximadamente un mes, la TRM se encontraba en $3.262,58. Frente al valor actual de $3.098,79, esto representa una reducción de $163,79, equivalente a cerca de 5,02%.

La diferencia es más amplia cuando se compara con el comienzo del año. La referencia registrada para el 1 de enero era de $3.757,08. En relación con la cotización vigente este miércoles, la disminución alcanza $658,29, aproximadamente 17,52%. La comparación también cambia de manera considerable frente al mismo periodo del año anterior. Hace 12 meses, el dólar se encontraba alrededor de $4.019,24. Con el valor actual, la diferencia llega a $920,45, lo que equivale a una caída cercana al 22,9%.



La evolución de la TRM durante las últimas semanas muestra varias modificaciones en el nivel de cotización. El 10 de agosto, la tasa se ubicaba en $3.157,43. Al día siguiente descendió a $3.125,47 y el 12 de agosto se situó en $3.121,07. El 13 de agosto, la TRM fue de $3.123,28, mientras que el 14 de agosto llegó a $3.127,51. Durante el fin de semana y el lunes siguiente, la referencia se mantuvo en $3.128,65. Esto ocurrió debido a que la TRM corresponde a una tasa oficial que puede conservarse durante días en los que no se establece una nueva cotización. Para este miércoles, sin embargo, el valor bajó nuevamente y quedó en $3.098,79.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

A continuación se presentan las tarifas promedio de referencia en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.340 $3.390 Medellín $3.360 $3.500 Cali $3.200 $3.350 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.290 $3.340 Pereira $3.730 $3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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