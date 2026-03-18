Precio del dólar hoy 18 de marzo de 2026: así está Tasa Representativa del Mercado este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 18 de marzo de 2026 está fijado en $3.689,97, según la Tasa Representativa del Mercado. El dato corresponde al registro oficial publicado para la jornada y muestra una variación diaria negativa en comparación con el valor del martes 17 de marzo, cuando la TRM se ubicó en $3.691,90. Esto indica una caída de $1,93, equivalente a una variación de -0,05 % frente al día anterior.

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Esta reducción diaria confirma un comportamiento descendente moderado en la divisa, que ya había mostrado leves ajustes durante la segunda semana de marzo. El dólar se mueve dentro de un rango que permanece por debajo de la barrera de los $4.000, manteniendo estabilidad en la cotización diaria. Respecto a la última semana, el dólar registra una disminución acumulada de $20,53, que corresponde a -0,55 %, según la comparación entre el valor de hoy y el de siete días antes.



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.660 $ 3.740 Medellín $ 3.600 $ 3.750 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.660 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol un análisis sobre el comportamiento del dólar para la semana del 16 al 20 de marzo. El experto explicó que "de cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de reordenamiento táctico de posiciones tras el aumento de la incertidumbre global generado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el fuerte repunte en los precios del petróleo. Este escenario ha impulsado un retorno hacia activos refugio, fortaleciendo al dólar y elevando la volatilidad en los mercados financieros. En este contexto, la atención estará centrada tanto en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal como en la evolución del conflicto geopolítico, factores que podrían definir el comportamiento del dólar y de los activos globales durante los próximos días".



"En un escenario favorable para el dólar, si las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se mantienen o incluso se intensifican, prolongando el aumento en los precios del petróleo y elevando la aversión al riesgo global, el mercado podría reforzar su posicionamiento en activos refugio. A esto podría sumarse un tono más cauteloso por parte de la Reserva Federal, particularmente si la autoridad monetaria enfatiza los riesgos inflacionarios asociados al aumento de los precios de la energía y la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo. Bajo este escenario, el dólar podría consolidar su reciente rebote, mientras que los commodities y las monedas emergentes enfrentarían mayores presiones. En este contexto, el USD/COP podría volver a aproximarse a niveles cercanos a $3.750", agregó Lamas.



Concluyó: "Por el contrario, en un escenario negativo para el dólar, si las tensiones geopolíticas comienzan a moderarse o pierden intensidad, reduciendo la presión sobre los precios del petróleo y sobre la volatilidad de los mercados, el actual fortalecimiento del dólar podría comenzar a revertirse. En paralelo, si el mensaje de la Reserva Federal mantiene un tono más equilibrado y refuerza la idea de que las futuras decisiones seguirán dependiendo de la evolución de la inflación y del mercado laboral, el mercado podría interpretar que el reciente repunte del dólar responde principalmente a factores transitorios. En este contexto, los activos de riesgo y las monedas emergentes podrían recuperar terreno. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su tendencia bajista hacia niveles cercanos a $3.650".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL