Precio del dólar hoy 16 de marzo de 2026: bajó la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar en Colombia para el lunes 16 de marzo de 2026 se fijó en $3.685,53, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para esta fecha. La cifra reflejó el comportamiento del mercado cambiario después del cierre del viernes anterior, cuando la tasa registró un movimiento a la baja luego de variaciones que incluyeron máximos cercanos a los $3.715,50 y mínimos alrededor de los $3.650,50.

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Para establecer una comparación directa con el viernes 13 de marzo de 2026, se observa que ese día la TRM cerró en $3.700,46, valor certificado oficialmente y que representó un incremento de $12,59 frente al jueves 12 de marzo. Esta variación correspondió a un aumento del 0,34 % durante esa jornada. La diferencia entre el precio del viernes y el del lunes siguiente evidencia una disminución de $14,93, equivalente a -0,40%, cambio que refleja la corrección del mercado durante el fin de semana y su posterior estabilización al iniciar la nueva semana.



Al analizar el comportamiento del dólar en lo que va del año 2026, tomando como referencia el 1 de enero, cuando el precio se ubicó en $3.757,08, se verifica una reducción de $71,55, equivalente a -1,90%. Esta disminución acumulada en algo más de dos meses y medio indica que el peso colombiano mostró una apreciación progresiva frente al dólar, aunque con fluctuaciones intermedias que incluyeron máximos importantes, como el del 4 de marzo, cuando la tasa alcanzó $3.797,64, y mínimos destacados, como el del 4 de febrero, cuando el precio bajó a $3.622,00.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.680 $ 3.760 Medellín $ 3.610 $ 3.770 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.660 $ 3.710 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro cae por debajo de 1,15 dólares por primera vez desde noviembre 2025

El euro cayó este viernes por debajo de 1,15 dólares, por primera vez desde noviembre de 2025, ante la aversión al riesgo el décimo día de negociación desde el ataque de Israel y EE. UU. a Irán el 28 de febrero, conflicto del que no se atisba una solución. El euro se cambiaba hoy hacia las 08.45 horas GMT a 1,1445 dólares, frente a los 1,1522 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El euro llegó a caer hasta el nivel de 1,1430 dólares, el más bajo desde hace siete meses debido a la preocupación por el debilitamiento de la economía de la zona del euro tras el encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

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La economía de la zona del euro se podría ver afectada porque la región es importadora neta de petróleo, mientras que EE.UU. es exportador neto y cuando sube el precio del crudo ingresa más en su balanza comercial.

El euro se pagó el 27 de febrero antes de que Israel y EE. UU. atacaran a Irán a 1,18 dólares. El billete verde ha mostrado que sigue siendo refugio de los inversores en momentos de crisis. La demanda de dólares también sube porque el petróleo y el gas se pagan en dólares y se han encarecido mucho después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz.

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Los mercados empiezan a descontar que el BCE subirá sus tipos de interés en julio después de que algunos miembros del Consejo de Gobierno han manifestado su preocupación por la inflación debido al encarecimiento de la energía.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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