Precio del dólar hoy 24 de marzo de 2026: subió la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio del dólar en Colombia para el 24 de marzo de 2026 se fija en $3.704,87, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para esta fecha. El dato proviene de los reportes oficiales publicados por el Banco de la República y coincide en las fuentes que notifican el comportamiento de la TRM durante la cuarta semana de marzo, donde se detalla que el nivel del dólar se mantiene en la franja de los $3.700 durante varias jornadas consecutivas.

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La cifra de hoy muestra continuidad frente al día anterior. Tanto el 23 de marzo como el 22 de marzo, la TRM se ubicó exactamente en $3.704,87, lo que indica una estabilidad sin variación diaria entre las tres jornadas consecutivas previas al cierre del 24 de marzo. El análisis entre el precio del dólar hoy y la cotización del viernes 20 de marzo de 2026 muestra un movimiento concreto. Ese día, la TRM cerró en $3.692,48, un nivel inferior al del 24 de marzo. La diferencia exacta entre ambos valores es de $12,39, lo que equivale a una variación acumulada de aproximadamente 0,33 % a lo largo de cuatro días de calendario.



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.660 $ 3.750 Medellín $ 3.600 $ 3.760 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.670 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro subió y superó los 1,16 dólares tras el anuncio de Trump sobre Irán

El euro subió este lunes, 23 de marzo de 2026, y y superó los 1,16 dólares después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pospusiera nuevos ataques a Irán. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,16 dólares, frente a los 1,1550 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1596 dólares. Trump dijo que suspende durante cinco días los ataques a instalaciones energéticas iraníes, por lo que puede querer terminar el conflicto debido a que el aumento de los precios de la energía eleva la inflación.



Sin embargo, Irán negó que haya negociaciones con Estados Unidos, si bien admitió contactos, y aseguró que el estrecho de Ormuz continuará cerrado. Tras las palabras de Trump, el petróleo de Texas se desplomó casi un 10 % y el Brent llegó a caer un 17 %, aunque la bajada se redujo posteriormente.

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El dólar se ha apreciado desde el ataque de EE. UU. e Israel a Irán porque sigue siendo un activo seguro en momento de crisis y porque se beneficia del encarecimiento del crudo que se paga en dólares. Los tipos de cambio estarán influidos próximamente por la evolución de la guerra en Irán y de los precios del petróleo y el gas y por las expectativas sobre los movimientos de los tipos de interés de los principales bancos centrales del mundo.

El euro se vio beneficiado de la especulación de los mercados de que el BCE subirá sus tipos de interés en la reunión de finales de abril, que ha incrementado los tipos de interés a corto plazo. Los mercados descuentan ahora que el BCE subirá tres veces los tipos de interés hasta finales de año.

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El euro caerá por debajo de 1,10 dólares solo si el conflicto se intensifica y amplía, por ejemplo mediante una escalada que involucre a Yemen y los hutíes y que eleve mucho más el precio del petróleo, considera el estratega del mercado de divisas de UniCredit, Roberto Mialich. Esto impulsaría la función del dólar como divisa refugio preferida.

El dólar se apreciará más si se intensifica la subida de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio, prevé el banco japonés MUFG Bank. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes que la situación es "muy grave" y supera a las crisis energéticas de la década de 1970. La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1485 y 1,1639 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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