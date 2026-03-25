Precio del dólar hoy 25 de marzo de 2026: así está Tasa Representativa del Mercado este miércoles

El precio del dólar para hoy 25 de marzo de 2026 en Colombia se ubica en $3.700,67, según la Tasa Representativa del Mercado definida por el Banco de la República para esta jornada. Esta cifra confirma una variación diaria descendente frente al cierre del martes 24 de marzo, cuando el registro fue de $3.704,87. La disminución es de $4,20, equivalente a un movimiento porcentual de –0,11%.

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El precio del dólar de este 25 de marzo mantiene a la moneda estadounidense por debajo de la barrera de los 4.000 pesos, una condición que se ha sostenido durante las últimas semanas. Los datos disponibles indican que la TRM ha tenido fluctuaciones constantes, pero sin superar ese umbral. En las últimas dos semanas, la cotización diaria ha permanecido en un rango cercano a los $3.685 y los $3.710.



Al comparar el precio de hoy con el del martes 24 de marzo, es posible identificar que la caída de 4,20 pesos se alinea con el comportamiento reciente de la moneda, que ha mostrado pequeñas variaciones diarias que tienden a ubicarse por debajo del 0,15%. La variación semanal acumulada, observada entre el miércoles 18 de marzo y este miércoles 25 de marzo, es positiva en 0,29 %, equivalente a un aumento de 10,70 pesos, según los registros de los últimos siete días.



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.640 $ 3.730 Medellín $ 3.600 $ 3.750 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.660 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal driver de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal de desescalada podría revertir rápidamente esta dinámica, generando una corrección significativa en el crudo, un debilitamiento del dólar y un alivio para las monedas emergentes latinoamericanas".



"Si se concretan avances diplomáticos y se produce una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir violentamente hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, encontrarían soporte para un rebote técnico. Bajo este escenario, el peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.620-3.650, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", agregó.

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El experto señaló que "si el conflicto se intensifica —con una eventual confrontación por el control del Estrecho de Ormuz o nuevos ataques a infraestructura energética—, el petróleo podría escalar hacia USD 110-120 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 30 puntos y los commodities continuarían bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.780-3.800, en un escenario donde ni siquiera los elevados precios del crudo lograrían compensar la salida de capitales desde mercados emergentes".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL