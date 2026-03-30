Precio del dólar hoy 30 de marzo de 2026: asía está la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar en Colombia para hoy, lunes 30 de marzo de 2026, quedó fijado en 3.668,89 pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado definida por el Banco de la República para esta jornada. Este valor rige entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo y marca el cierre práctico del comportamiento cambiario del mes. La cifra confirma que el precio del dólar inicia la última semana de marzo en niveles más bajos frente a los vistos a comienzos del mes.

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Al comparar el precio del dólar de hoy con el del pasado viernes 27 de marzo de 2026, se observa una disminución concreta. El viernes, la TRM fue de 3.675,29 pesos, mientras que hoy se ubica 6,40 pesos por debajo, lo que equivale a una variación diaria de -0,17%. Entre el lunes 23 de marzo y hoy 30 de marzo, el precio del dólar pasó de 3.704,87 pesos a 3.668,89 pesos, lo que representa una caída de 35,98 pesos, equivalente a -0,97 % en menos de ocho días calendario.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.720 Medellín $ 3.610 $ 3.760 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.650 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro termina en 1,1537 dólares ante subidas del precio del petróleo

El euro bajó este viernes, 27 de marzo de 2026, ligeramente hasta los 1,1537 dólares en una jornada en la que el precio del petróleo continuó su crecida y en un contexto marcado por la incertidumbre generada por guerra de Irán. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1537 dólares, valor casi idéntico respecto a los 1,1538 dólares de la víspera.



Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1517 dólares. A falta de un día para que se cumpla un mes del inicio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán contra varios países de Oriente Medio, e incluso Chipre, el euro se mantuvo estable, pero ha perdido enteros respecto a los 1,180 dólares en los que se situaba antes de comenzar el conflicto.



La pérdida de valor de la moneda única frente al billete verde tiene lugar en un momento en el que el precio del petróleo, este medio día, había visto incrementar su precio hasta un 2,56% en el caso del brent por la incertidumbre derivada de la guerra de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Irán hasta el próximo 6 de abril para que desbloquee el estrecho de Ormuz, punto crucial para el tráfico comercial internacional, especialmente de hidrocarburos, con destino Asia.

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En este contexto, los ministros de Economía y Finanzas del euro descartaron este viernes activar la cláusula de salvaguarda que suspendería la aplicación de las reglas de disciplina fiscal para permitir un mayor gasto público. La Comisión Europea cree que, en cualquier caso, ahora mismo no se dan las condiciones para utilizarla puesto que la economía europea se ralentizará, pero no está en recesión.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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