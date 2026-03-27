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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 27 de marzo de 2026: bajó la Tasa Representativa del Mercado este viernes

Precio del dólar hoy 27 de marzo de 2026: bajó la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar hoy tuvo una reducción de $13,17, equivalente al -0,36%, frente a la TRM del jueves 26 de marzo. Así está la moneda en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Dólar hoy, 27 de marzo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
Dólar hoy, 27 de marzo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para este viernes 27 de marzo de 2026 quedó fijado en $3.675,29, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Este valor implica una reducción de $13,17, equivalente a un movimiento diario de -0,36 %, frente a la TRM del jueves 26 de marzo, que fue de $3.688,46.

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Este descenso mantiene la tendencia observada durante la última semana de marzo. La variación semanal acumulada indica una caída de $17,19, equivalente a -0,47 %. El comportamiento del cierre de hoy refleja un movimiento sostenido en el que la TRM ha pasado de niveles superiores a los $3.700 a ubicarse por debajo de ese umbral durante varios días consecutivos.

El miércoles 25 de marzo, la TRM había sido de $3.700,67, mientras que el martes 24 marcó $3.704,87, valores que ya sugerían un movimiento descendente que se concreta con mayor claridad en las cifras de este viernes. En relación con lo ocurrido durante el mes de marzo, la TRM también muestra una tendencia acumulada a la baja. Desde el inicio del mes, la cotización ha descendido $91,01, lo que equivale a una variación de -2,42 % con base en el valor del 1 de marzo, cuando la tasa se ubicaba en $3.766,30. Este comportamiento mensual confirma que el dólar se ha mantenido en una ruta descendente.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D.C.$ 3.610$ 3.720
Medellín$ 3.610$ 3.760
Cali$ 3.600$ 3.760
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.650$ 3.700
Pereira$ 3.730$ 3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal driver de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal de desescalada podría revertir rápidamente esta dinámica, generando una corrección significativa en el crudo, un debilitamiento del dólar y un alivio para las monedas emergentes latinoamericanas".

"Si se concretan avances diplomáticos y se produce una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir violentamente hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, encontrarían soporte para un rebote técnico. Bajo este escenario, el peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.620-3.650, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", agregó.

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El experto señaló que "si el conflicto se intensifica —con una eventual confrontación por el control del Estrecho de Ormuz o nuevos ataques a infraestructura energética—, el petróleo podría escalar hacia USD 110-120 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 30 puntos y los commodities continuarían bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.780-3.800, en un escenario donde ni siquiera los elevados precios del crudo lograrían compensar la salida de capitales desde mercados emergentes".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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