Precio del dólar hoy 31 de marzo de 2026: cómo está la Tasa Representativa del Mercado este martes

El precio del dólar en Colombia para hoy martes 31 de marzo de 2026 quedó fijado en 3.669,96 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por el Banco de la República. La cifra marca el cierre del mes y refleja un leve ajuste frente a la jornada previa.

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Al comparar el precio del dólar de hoy con el del lunes 30 de marzo de 2026, el movimiento es mínimo. Ayer, la TRM se ubicó en 3.668,89 pesos, mientras que hoy sube 1,07 pesos. Esa variación diaria equivale a un incremento del 0,03%, un dato que deja claro que el mercado llega al cierre de marzo sin cambios bruscos y con diferencias que no alteran la tendencia general del mes.



Si el análisis se amplía al comportamiento de marzo de 2026, el balance es más claro. El precio del dólar arrancó el mes el domingo 1 de marzo en 3.766,30 pesos. Frente a ese valor inicial, la tasa de hoy representa una caída acumulada de 96,34 pesos, lo que se traduce en una variación mensual de -2,56%. El peso colombiano se fortaleció frente a la divisa estadounidense a lo largo del mes, con una corrección que se fue consolidando desde la segunda semana de marzo y que no se revirtió al cierre del periodo.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.720 Medellín $ 3.600 $ 3.750 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Cómo será el comportamiento del dólar para la semana del 30 de marzo al 3 de abril?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, comentó qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana. Esto le dijo a Noticias Caracol: "En síntesis, el dólar enfrenta una semana donde confluyen dos fuerzas principales: la evolución del conflicto en Medio Oriente y los datos de empleo en Estados Unidos. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, los datos de empleo del viernes podrían actuar como catalizador en cualquier dirección, redefiniendo las expectativas de política monetaria para los próximos meses".



"Si se concretan avances diplomáticos que permitan una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD 80–85 por barril en WTI. Paralelamente, si los datos de empleo muestran debilidad y la inflación se mantiene contenida, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el segundo semestre. Bajo este escenario, el dólar tendería a debilitarse, los commodities encontrarían soporte para un rebote y las monedas emergentes se beneficiarían del retorno del apetito por riesgo. El peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.600–3.630", agregó.

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Puntualizó: "Si el conflicto se intensifica o las negociaciones fracasan, y los datos de empleo sorprenden al alza reforzando la narrativa de inflación persistente, el petróleo podría escalar hacia USD 110–120 por barril, eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026 y consolidando la posibilidad de un alza hacia fin de año. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 35 puntos y los commodities continuarían bajo presión. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.780–3.820, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes se profundizaría”.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL