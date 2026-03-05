Precio del dólar hoy 5 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este jueves

El precio del dólar hoy en Colombia quedó fijado en $3.751,41, según los datos oficiales publicados por el Banco de la República y certificados por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa la Tasa Representativa del Mercado vigente para las operaciones del día y refleja el promedio ponderado de las transacciones realizadas en la jornada anterior.

Al comparar el precio del dólar hoy con el del miércoles 4 de marzo, se observa un descenso de $46,23, equivalente a una variación diaria de –1,22%, ya que en la sesión previa la divisa se había situado en $3.797,64. Esta diferencia muestra un retroceso inmediato luego de un movimiento alcista registrado durante la primera mitad de la semana, cuando la moneda estadounidense había presentado incrementos moderados.



El comportamiento del dólar en esta primera semana de marzo evidencia movimientos acotados dentro de un mismo rango. Aunque el precio del dólar hoy se ubica por debajo del nivel del día anterior, todavía permanece cerca de los valores alcanzados a finales de febrero, cuando la TRM osciló alrededor de los $3.703 en los días 25 y 26 del mes. Estas variaciones diarias se mantienen dentro de lo habitual en el mercado cambiario, donde predominan ajustes marginales motivados por las condiciones locales e internacionales.



La comparación semanal revela que, frente al jueves 26 de febrero, el precio del dólar hoy representa un incremento de $47,72, equivalente a 1,29%, ya que en esa fecha la tasa era de $3.703,69. Este aumento acumulado en siete días muestra que, pese a la caída frente al miércoles, la divisa mantiene un avance leve dentro de la tendencia reciente.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.650 $ 3.730 Medellín $ 3.620 $ 3.780 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.670 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".

"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL