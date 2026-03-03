En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy martes 3 de marzo: TRM y cotización en ciudades

Precio del dólar en Colombia hoy martes 3 de marzo: TRM y cotización en ciudades

Este martes 3 de marzo el dólar presentó una poco significativa alza con respecto al precio del mismo registrado el pasado lunes. Esto es lo que debe saber sobre esta importante divisa norteamericana.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de mar, 2026
Precio del dólar hoy en Colombia
Precio del dólar hoy en Colombia -
Getty Images

En la apertura de la jornada financiera de hoy, martes 3 de marzo de 2026, el mercado económico colombiano amanece con una referencia clara sobre el valor de su moneda nacional. Según el reporte oficial del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este martes se ha fijado en 3.768 por cada dólar estadounidense. Esta TRM se mantuvo, prácticamente, igual que la registrada el pasado lunes 2 de marzo, cuando esta se fijó en 3.766.

Este indicador, certificado diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por las principales entidades del sector financiero, como bancos comerciales y sociedades comisionistas de bolsa.

¿Qué implica este valor para el bolsillo nacional?

Para entender el impacto de este precio, es fundamental recordar que la tasa de cambio nominal señala la cantidad de pesos que se deben entregar para adquirir un dólar. Bajo esta lógica, el comportamiento de la moneda se interpreta así:

  • Depreciación del peso: si se presenta un aumento en la tasa, se señala una pérdida de valor de la moneda nacional, requiriendo más pesos por cada divisa extranjera.
  • Apreciación del peso: por el contrario, una disminución muestra un fortalecimiento de la moneda local, al tener que entregar menos pesos por dólar.

Dado que el dólar es la moneda principal para transacciones exteriores, el valor de $3.768 servirá como eje para los negocios pactados con cumplimiento el mismo día.

Cotización del dólar por ciudades: Martes 3 de marzo

Para quienes planean realizar operaciones de compra o venta en casas de cambio, este es el reporte de las tasas en las capitales más importantes del país para la jornada de hoy:

CiudadCompraVenta
Bogotá D.C.$3.620$3.710
Medellín$3.620$3.770
Cali$3.580$3.700
Cartagena$3.750$3.980
Cúcuta$3.640$3.690
Pereira$3.730$3.800

Es necesario tener en cuenta que estos precios son aproximados y pueden variar acorde con la ciudad y la casa de cambio elegida por el cliente. Sin embargo, estos valores pueden servir como una buena referencia al respecto.

¿Cuánto son 100 dólares estadounidenses en pesos colombianos hoy 3 de marzo de 2026?

Para este martes 3 de marzo de 2026, y tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.768 reportada por el Banco de la República, la conversión de 100 dólares estadounidenses equivale exactamente a 376.800 pesos colombianos. Este valor se obtiene al multiplicar el monto en divisas por la tasa oficial certificada para la jornada, la cual funciona como el eje para las transacciones financieras y de comercio exterior en el país.

Es importante recordar que este valor de 376.800 pesos representa el estándar para operaciones bancarias y contratos legales con cumplimiento el mismo día. No obstante, si la operación se realiza en el mercado de cambios técnico de las ciudades, el monto final podría variar dependiendo de si se trata de una compra o una venta, basándose en los márgenes establecidos en las principales capitales del país.

