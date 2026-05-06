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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 6 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

Precio del dólar hoy 6 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

Al comparar el precio del dólar de hoy con el del martes 5 de mayo de 2026, se observa un incremento de 15,75 pesos. Así se cotiza en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de may, 2026
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Dólar hoy, 6 de mayo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el miércoles
Dólar hoy, 6 de mayo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el miércoles -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para este miércoles, 6 de mayo de 2026, quedó fijado por la Superintendencia Financiera en 3.723,33 pesos, cifra que corresponde a la Tasa Representativa del Mercado vigente durante toda la jornada. Al comparar el precio del dólar de hoy con el del martes 5 de mayo de 2026, se observa un incremento de 15,75 pesos, ya que la TRM anterior fue de 3.707,58 pesos. Este movimiento representa una variación diaria de 0,42%.

El comportamiento entre el lunes 4 y el martes 5 de mayo había mostrado un salto mayor. El precio del dólar pasó de 3.637,51 pesos a 3.707,58 pesos, un aumento de 70,07 pesos, equivalente a 1,93 % en una sola jornada. Ese cambio explicó buena parte de la base sobre la cual se calcula el nivel actual de la TRM del miércoles 6 de mayo. En términos acumulados, entre el lunes 4 y el miércoles 6 de mayo, la divisa subió 85,82 pesos, lo que implica un avance cercano al 2,36 % en apenas dos días hábiles.

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Si el análisis se amplía más allá del corto plazo, el precio del dólar actual resulta más alto que el promedio observado durante abril de 2026. De acuerdo con los datos consolidados del mercado, la TRM promedio de abril fue de 3.617,52 pesos, mientras que el cierre del mes se ubicó en 3.621,86 pesos. Frente a ese último valor mensual, la cotización del 6 de mayo es 101,47 pesos mayor, lo que equivale a un aumento de 2,80 % en poco más de una semana.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad
Precio de compra
Precio de venta
Bogotá D.C.$ 3.610$ 3.680
Medellín$ 3.600$ 3.740
Cali$ 3.520$ 3.650
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.620$ 3.660
Pereira$ 3.730$ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business pfficer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con dos variables dominantes esta semana: la evolución del conflicto geopolítico, y su impacto directo sobre el WTI, y los datos del mercado laboral estadounidense, que serán determinantes para las expectativas de tasas. En un escenario favorable para las monedas emergentes, el conflicto en el Medio Oriente da señales de desescalada, el WTI modera desde los USD 100 reduciendo las presiones inflacionarias, y los datos de empleo del viernes muestran deterioro —destrucción de empleo o desaceleración salarial— que aleja la posibilidad de mantener tasas elevadas por más tiempo. Bajo este escenario, el dólar cedería y el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,540–3,620".

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"En un escenario adverso, el conflicto se profundiza manteniendo el WTI sobre USD 100, y los datos de empleo del viernes sorprenden al alza mostrando un mercado laboral resiliente con salarios acelerando, lo que refuerza las expectativas de mantención de tasas por un período más largo. En ese contexto el dólar se apreciaría globalmente y el USD COP podría acercarse a la zona de 3,720", concluyó el experto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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