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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 4 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este lunes

Precio del dólar hoy 4 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este lunes

Le contamos cuál es el precio del dólar este 4 de mayo en casas de cambio de las ciudades principales en Colombia. Así cerró la moneda en abril.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de may, 2026
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Dólar hoy, 4 de mayo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el lunes
Dólar hoy, 4 de mayo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el lunes -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para este lunes 4 de mayo de 2026 quedó fijado por la Tasa Representativa del Mercado en $3.637,51, según la certificación oficial divulgada por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado cambiario del cierre anterior. Esta TRM aplica para los días hábiles comprendidos entre el viernes 1 y el lunes 4 de mayo, debido al festivo del Día del Trabajo. La cifra marca el punto de partida del mes y permite medir el movimiento reciente frente al cierre de abril.

El registro de hoy muestra una diferencia directa frente al último día hábil previo del mercado, el jueves 30 de abril de 2026, cuando la TRM se ubicó en $3.621,86. La variación entre ambas fechas es de $15,65, lo que equivale a un aumento de 0,43 %. En términos prácticos, comprar un dólar hoy cuesta 15 pesos más que al cierre de abril. Mirar abril en conjunto permite entender mejor el punto actual del tipo de cambio. El mes comenzó el 1 de abril de 2026 con una TRM de $3.660,10 y cerró el 30 de abril en $3.621,86, lo que deja una variación mensual de -$38,24, equivalente a -1,04 %. En otras palabras, durante abril se necesitaron 38 pesos menos para comprar un dólar respecto al inicio del mes, dato que muestra una reducción gradual a lo largo de las semanas.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad
Precio de compra
Precio de venta
Bogotá D.C.$ 3.600$ 3.670
Medellín$ 3.570$ 3.720
Cali$ 3.520$ 3.650
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.600$ 3.650
Pereira$ 3.730$ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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