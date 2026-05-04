Precio del dólar hoy 4 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio del dólar en Colombia para este lunes 4 de mayo de 2026 quedó fijado por la Tasa Representativa del Mercado en $3.637,51, según la certificación oficial divulgada por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado cambiario del cierre anterior. Esta TRM aplica para los días hábiles comprendidos entre el viernes 1 y el lunes 4 de mayo, debido al festivo del Día del Trabajo. La cifra marca el punto de partida del mes y permite medir el movimiento reciente frente al cierre de abril.



El registro de hoy muestra una diferencia directa frente al último día hábil previo del mercado, el jueves 30 de abril de 2026, cuando la TRM se ubicó en $3.621,86. La variación entre ambas fechas es de $15,65, lo que equivale a un aumento de 0,43 %. En términos prácticos, comprar un dólar hoy cuesta 15 pesos más que al cierre de abril. Mirar abril en conjunto permite entender mejor el punto actual del tipo de cambio. El mes comenzó el 1 de abril de 2026 con una TRM de $3.660,10 y cerró el 30 de abril en $3.621,86, lo que deja una variación mensual de -$38,24, equivalente a -1,04 %. En otras palabras, durante abril se necesitaron 38 pesos menos para comprar un dólar respecto al inicio del mes, dato que muestra una reducción gradual a lo largo de las semanas.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.600 $ 3.670 Medellín $ 3.570 $ 3.720 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.600 $ 3.650 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL