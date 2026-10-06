Así está el precio del dólar hoy 6 de octubre de 2026: bajó la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia abrió este martes 6 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.209,78, de acuerdo con los registros divulgados por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de certificar este indicador con base en la metodología establecida por el Banco de la República. La cifra representa una caída frente a la TRM vigente el lunes 5 de octubre, cuando la tasa se ubicó en $3.273,49 por dólar. La diferencia entre ambas jornadas fue de $63,71, equivalente a una variación de-1,95%.



Precio del dólar hoy frente al lunes 5 de octubre

La comparación entre las dos jornadas más recientes muestra una reducción en la cotización oficial de la divisa estadounidense:



TRM del 5 de octubre de 2026: $3.273,49

TRM del 6 de octubre de 2026: $3.209,78

Variación diaria: -$63,71

Variación porcentual: -1,95%

Con este movimiento, el dólar volvió a ubicarse cerca de los niveles observados durante la segunda mitad de septiembre, luego de que la tasa superara los $3.300 en varios momentos del cierre mensual.



¿Cómo se comportó el dólar durante septiembre de 2026?

Los datos históricos muestran que septiembre terminó con una tendencia alcista para la moneda estadounidense frente al peso colombiano. El 1 de septiembre de 2026 la TRM comenzó en $3.213,97, mientras que el 30 de septiembre cerró en $3.341,23. Esto significó un aumento de $127,26 durante el mes, equivalente a una variación de 3,96%.

Durante septiembre, el valor mínimo registrado fue de $3.072,27, mientras que el máximo llegó a $3.349,63 hacia el cierre del mes. Una de las características del comportamiento cambiario en septiembre fue el avance registrado durante los últimos días del mes. Entre el 23 y el 29 de septiembre la TRM pasó de niveles cercanos a $3.208 hasta alcanzar máximos superiores a $3.340.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia (spread)

Bogotá $3.213 $3.316 $103 Cali $3.165 $3.325 $160 Cartagena $3.150 $3.380 $230 Cúcuta $3.240 $3.295 $55 Medellín $3.157 $3.293 $136 Pereira $3.200 $3.290 $90

El euro cae por debajo de 1,12 dólares, mínimo desde mayo de 2025

El euro cayó este lunes por debajo de 1,12 dólares, mínimo desde mayo de 2025, tras el aumento de la prima de riesgo de Francia, la caída de la confianza inversora y la fuerte subida de los precios de producción en la eurozona. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1201 dólares, frente a los 1,1276 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1204 dólares. S&P Global revisó algo al alza la actividad del sector servicios de EE. UU., hasta 58,8 puntos en septiembre. El dato de la actividad del sector servicios de EE.UU. del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) bajó hasta 54,9 puntos en septiembre desde los 55,4 puntos en agosto, pero sigue por encima de los 50 puntos que indican la expansión económica.



También ha generado incertidumbre en los mercados que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. "Las elecciones anticipadas en España se producen en un momento delicado para Europa", considera la analista de JP Morgan Mariana Monteiro. Ahora la inestabilidad política de España se añade a la de Alemania y la de Francia.



Los analistas de Renta4 explican que "la deuda francesa se erige como el punto débil de la zona euro". Los bonos soberanos franceses a 10 años se encuentran bajo una fuerte presión y el diferencial frente al "Bund" alemán, que sirve de referencia, ha alcanzado los 150 puntos básicos, su nivel más alto desde 2011, en plena crisis de endeudamiento soberano de la eurozona, que llevó al rescate de Grecia, Irlanda y Portugal.

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La confianza de los inversores en la eurozona bajó hasta 2,7 puntos en octubre, frente a 5,1 puntos en septiembre, según Sentix.

Asimismo, los precios de producción se dispararon en la zona del euro hasta el 8,2 % interanual en agosto (5,8 % en julio) lo que podría apuntar un incremento de los precios de consumo los próximos meses y aumentar la presión para que el BCE suba sus tipos de interés.

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"El crecimiento económico de la zona euro alcanza su máxima de casi tres años y medio", según S&P Global. El índice compuesto de la actividad económica de la eurozona, de los sectores manufacturero y de servicios, subió hasta en 53,1 puntos en septiembre (52 puntos en agosto), cifras que confirmaron el cálculo anterior. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1161 y 1,1255 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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EFE

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL