Precio del dólar hoy 8 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar en Colombia para hoy, viernes 8 de mayo de 2026, quedó fijado por la Superintendencia Financiera en 3.729,27 pesos por dólar, valor que corresponde a la Tasa Representativa del Mercado vigente para la jornada. Al comparar el dato de hoy con el del jueves 7 de mayo de 2026, se observa un aumento exacto de 22,83 pesos, ya que la TRM del jueves fue de 3.706,44 pesos. En términos porcentuales, la variación diaria equivale a 0,62 %



Este movimiento diario muestra una corrección inmediata luego de la baja registrada entre el 6 y el 7 de mayo, cuando el precio del dólar había retrocedido 16,89 pesos, equivalente a −0,45 %. El comportamiento entre jueves y viernes deja claro que el mercado cambiario ajustó posiciones en una sola jornada. Con la TRM de hoy en 3.729,27 pesos, el nivel vuelve a ubicarse por encima del rango de 3.700 pesos que se mantuvo durante varios días consecutivos a comienzos de mes. La cifra también representa el valor más alto registrado en lo que va de mayo de 2026.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.680 Medellín $ 3.600 $ 3.740 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business pfficer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con dos variables dominantes esta semana: la evolución del conflicto geopolítico, y su impacto directo sobre el WTI, y los datos del mercado laboral estadounidense, que serán determinantes para las expectativas de tasas. En un escenario favorable para las monedas emergentes, el conflicto en el Medio Oriente da señales de desescalada, el WTI modera desde los USD 100 reduciendo las presiones inflacionarias, y los datos de empleo del viernes muestran deterioro —destrucción de empleo o desaceleración salarial— que aleja la posibilidad de mantener tasas elevadas por más tiempo. Bajo este escenario, el dólar cedería y el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,540–3,620".

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"En un escenario adverso, el conflicto se profundiza manteniendo el WTI sobre USD 100, y los datos de empleo del viernes sorprenden al alza mostrando un mercado laboral resiliente con salarios acelerando, lo que refuerza las expectativas de mantención de tasas por un período más largo. En ese contexto el dólar se apreciaría globalmente y el USD COP podría acercarse a la zona de 3,720", concluyó el experto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL