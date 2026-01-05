En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 5 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 5 de enero de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 10:55 a.m. Prepare su billete y siga EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este lunes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Dorado Mañana 5 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Mañana 5 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
Dorado Mañana - Getty Images

Este lunes, 5 de enero de 2026, se realiza a cabo un nuevo sorteo del Chance El Dorado Mañana. Miles de colombianos ya tienen listo su billete y están pendientes del resultado. No olvide que el sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados a las 10:55 de la mañana. Si ya tiene su número listo, solo queda revisar que su boleto no tenga tachones o enmendaduras y estar atento a los resultados oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Números ganadores del Dorado Mañana, 6 de enero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este lunes de El Dorado Mañana, son los siguientes:

  • Número mayor:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta cifra:

Este sorteo ofrece a miles de jugadores la posibilidad de llevarse el gran premio, pero atención: solo gana quien acierte la combinación exacta establecida en las reglas. No basta con aproximarse; la jugada debe coincidir al detalle con la modalidad y el orden oficial.

Últimos resultados de El Dorado Mañana

SorteoFechaNúmero
Dorado Mañana03 enero 20269216-5
Dorado Mañana02 enero 20263002-6
Dorado Mañana31 diciembre 20255637-2
Dorado Mañana30 diciembre 20254526-3
Dorado Mañana29 diciembre 20255198-0
Dorado Mañana27 diciembre 20253597-4
Dorado Mañana26 diciembre 20254374-6
Dorado Mañana24 diciembre 20250941-5
Dorado Mañana23 diciembre 20256163-1
Dorado Mañana22 diciembre 20256764-4
Dorado Mañana20 diciembre 20259322-4
Dorado Mañana19 diciembre 20259377-3
Dorado Mañana18 diciembre 20253641-8
Dorado Mañana17 diciembre 20255290-7
Dorado Mañana16 diciembre 20251342-6
Dorado Mañana15 diciembre 20253165-6
Dorado Mañana13 diciembre 20254727-1
Dorado Mañana12 diciembre 20255753-6
Dorado Mañana11 diciembre 20254280-8
Dorado Mañana10 diciembre 20257024-5
Dorado Mañana09 diciembre 20251191-5
Dorado Mañana08 diciembre 20251443-1
Dorado Mañana06 diciembre 20254934-3
Dorado Mañana05 diciembre 20255520-5

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse únicamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En montos más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el valor y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan bajo la normativa vigente para asegurar transparencia y seguridad en cada transacción.

Últimas Noticias

  1. Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro
    Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro

  2. Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM
    Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a este beneficio, el usuario debe completar la verificación de identidad y presentar la documentación exigida por el operador. Este proceso busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.

Es importante recordar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable, lo que implica retenciones obligatorias que pueden reducir el valor final recibido. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad