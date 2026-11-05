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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería del Quindío de hoy, jueves 5 de noviembre: consulte el número ganador y la serie

Lotería del Quindío de hoy, jueves 5 de noviembre: consulte el número ganador y la serie

Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para verificar si su billete o fracción obtuvo algún premio.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025: números ganadores
Resultados Lotería del Quindío -
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Este jueves 5 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Quindío, que entrega un premio mayor de miles de millones de pesos. Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para verificar si su billete o fracción obtuvo algún premio.

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Resultado de la Lotería del Quindío hoy, 5 de noviembre

La Lotería del Quindío juega una nueva edición este jueves. Los participantes podrán revisar las cifras ganadoras una vez finalice el sorteo y se publique el reporte oficial de la entidad.

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Estos son los datos que debe tener en cuenta:

  • Número ganador: [pendiente de publicación oficial].
  • Serie: [pendiente de publicación oficial].
  • Fecha del sorteo: jueves 5 de noviembre de 2026.

Además del premio mayor, la lotería cuenta con otras categorías de premios que pueden beneficiar a quienes tengan billetes o fracciones con combinaciones premiadas.

¿A qué hora juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza tradicionalmente sus sorteos los jueves en horas de la noche. Para conocer el horario exacto de esta edición, se recomienda consultar la programación oficial de la entidad y sus canales de transmisión.

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Los jugadores deben tener presente que la publicación de los resultados se realiza después de finalizar el sorteo y validar las cifras correspondientes.

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¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Quindío?

Para comprobar si su billete o fracción obtuvo algún premio, siga estas recomendaciones:

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  1. Consulte el resultado publicado por la Lotería del Quindío.
  2. Verifique que corresponda al sorteo del jueves 5 de noviembre.
  3. Compare el número ganador y la serie con los datos de su billete.
  4. Revise el listado de premios secos y aproximaciones.
  5. Consulte los requisitos y plazos establecidos para reclamar el dinero.

Es importante conservar el billete en buen estado, ya que este documento permite acreditar la participación y realizar los trámites correspondientes en caso de resultar ganador.

¿Dónde verificar el número ganador y la serie?

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales de la Lotería del Quindío. También es posible revisar los listados publicados después de cada sorteo, en los que se detallan los números premiados y las diferentes categorías de premios.

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Antes de considerar que obtuvo un premio, contraste la información y compruebe que tanto el número como la serie coincidan con los de su billete.

El resultado definitivo de este jueves 5 de noviembre debe actualizarse una vez se encuentre disponible el reporte oficial de la entidad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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