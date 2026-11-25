Conozca las cifras ganadoras del sorteo de Dorado Mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026, uno de los juegos de azar matutinos más seguidos en Colombia, junto con las indicaciones oficiales para reclamar el premio.



¿Qué número cayó en Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, en días no festivos, a partir de las 11:00 a. m. con transmisión en vivo por el Canal Uno. Para la jornada de este miércoles 25 de noviembre de 2026, el reporte oficial del premio principal es el siguiente:



Números ganadores: 6399

6399 La “Quinta” cifra: 6

Los apostadores deben revisar con detenimiento el colilla o tiquete impreso, verificando que tanto los dígitos seleccionados como la fecha del sorteo correspondan exactamente con el día en que se realizó la jugada.



¿Qué hacer en caso de ganar el Dorado Mañana?

Si los números registrados en el comprobante coinciden con el resultado oficial del sorteo, el ganador debe conservar el tiquete en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas, ya que este documento al portador constituye el único soporte válido para exigir el pago.

Para premios de menor cuantía, el cobro puede gestionarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial correspondiente presentando el documento de identidad original. Cuando el monto supera los topes establecidos por el operador para pago inmediato en punto, el beneficiario debe acudir a una oficina principal con su cédula de ciudadanía, el tiquete original y el formulario de solicitud de pago debidamente diligenciado para validar la autenticidad de la apuesta.

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De acuerdo con la normativa vigente en Colombia, el derecho al cobro de premios en juegos de suerte y azar prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Si el dinero no es reclamado dentro de ese plazo, los recursos pasan a financiar el sector de la salud pública.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

En territorio colombiano, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por ganancia ocasional estipulado en el Estatuto Tributario. Esta retención en la fuente aplica cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año gravable en curso.



Cuando el monto ganado excede dicho umbral, el operador autorizado aplica de manera automática una retención del 20 % sobre el valor total del premio antes de efectuar el desembolso al ganador. Adicionalmente, las transacciones financieras derivadas del pago pueden estar sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000, según el medio de entrega elegido.



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Participar únicamente en puntos de venta autorizados y plataformas digitales avaladas por Coljuegos garantiza que el sorteo cuente con vigilancia estatal y respaldo financiero para el pago oportuno de los premios. Las apuestas ilegales no ofrecen garantías legales al jugador y evaden las transferencias obligatorias destinadas al sistema de salud de los colombianos.



Antes de realizar cualquier jugada, los ciudadanos pueden verificar la legalidad de los operadores y concesionarios en el portal oficial de Coljuegos, asegurando así una experiencia transparente y regulada bajo los estándares exigidos en el país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.