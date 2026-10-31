Dorado Noche hoy: estos son los resultados del sábado 31 de octubre de 2026

Un gran número de apostadores en Colombia están atentos al sorteo de El Dorado Noche, uno de los juegos de chance más populares del país. Este sorteo hace parte de los juegos El Dorado, que también cuenta con las modalidades de mañana y tarde, convirtiéndose en una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de azar. La modalidad nocturna es una de las más seguidas debido a la frecuencia de sus sorteos y a la posibilidad de obtener premios importantes con apuestas de bajo valor.



El Dorado Noche del 31 de octubre de 2026: número ganador

Cuatro cifras: 4545

Quinta cifra: 7

El resultado oficial de El Dorado Noche será publicado una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado 31 de octubre. Los participantes podrán verificar si resultaron ganadores comparando su apuesta con las cifras anunciadas oficialmente.



¿Cómo se juega El Dorado Noche?

El juego consiste en escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Dependiendo de la coincidencia entre el número apostado y el resultado oficial, el jugador puede recibir premios por uno, dos, tres o cuatro aciertos. Esta modalidad está autorizada dentro de los juegos de suerte y azar que operan en Colombia bajo regulación oficial. Uno de los principales atractivos del sorteo es que permite participar con montos relativamente bajos y ofrece multiplicadores importantes sobre el valor apostado. Por esa razón, diariamente miles de personas consultan los resultados oficiales después de cada sorteo.

De acuerdo con el plan de premios difundido para el juego, quienes acierten la última cifra reciben cinco veces el valor apostado. Los jugadores que logren acertar las dos últimas cifras pueden recibir 50 veces lo apostado, mientras que tres cifras consecutivas pagan hasta 400 veces la apuesta en modalidad plena. El premio mayor corresponde al acierto de las cuatro cifras exactas, que puede entregar hasta 4.500 veces el valor apostado.



El Dorado, uno de los chances más populares de Colombia

La popularidad del juego también está relacionada con la frecuencia de sus sorteos. El Dorado cuenta con las modalidades de mañana, tarde y noche, lo que ofrece varias oportunidades de participación durante la semana. El cronograma oficial de estos sorteos es divulgado por la Lotería de Bogotá. Además, distintas plataformas especializadas en loterías y chances destacan que las probabilidades de acertar las cuatro cifras son de una entre 10.000, una cifra que lo convierte en uno de los juegos más consultados por los apostadores habituales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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