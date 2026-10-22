Dorado Noche resultados de este jueves, 22 de octubre de 2026: número ganador y cómo se juega

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves 22 de octubre al sorteo de Dorado Noche, una de las modalidades de chance más consultadas en Colombia y que actualmente cuenta con sorteos todos los días de la semana. El juego hace parte de los sorteos asociados a la Lotería de Bogotá y es operado en Bogotá y Cundinamarca por Paga Todo (GELSA).



Resultado de Dorado Noche del jueves 22 de octubre de 2026

Número ganador: 7089

La quinta: 1

Últimas tres cifras: 089

Últimas dos cifras: 89

Los jugadores deben revisar su tiquete para verificar si acertaron en alguna de las modalidades disponibles, pues los premios dependen del tipo de apuesta realizada y del grado de coincidencia con el resultado oficial.



¿Qué es Dorado Noche?

Dorado Noche es uno de los sorteos de chance más populares del país. Funciona bajo la modalidad de apuestas permanentes, en la que el participante selecciona un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y apuesta una cantidad determinada de dinero. Si el resultado oficial coincide con la combinación elegida, puede obtener un premio de acuerdo con el plan de pagos vigente. Este juego forma parte de la familia de sorteos El Dorado, que también incluye las versiones Dorado Mañana y Dorado Tarde, permitiendo a los jugadores participar en diferentes momentos del día.

Durante 2026 se autorizó que Dorado Noche ampliara su frecuencia y comenzara a realizar sorteos todos los días de la semana. La modificación fue aprobada mediante un acuerdo de la Lotería de Bogotá, lo que permitió aumentar las oportunidades de apuesta para quienes siguen este juego. Actualmente, los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:05 p. m.

Sábados: 10:15 p. m.

Domingos: 7:25 p. m.

Festivos: 7:28 p. m.

Modalidades de apuesta

Una de las características del chance El Dorado es que permite diferentes formas de jugar. Los participantes pueden apostar a:



Cuatro cifras directas.

Tres cifras.

Dos cifras.

Una cifra.

Combinados y otras modalidades autorizadas.

Las ganancias cambian según la modalidad seleccionada al momento de registrar la apuesta. De acuerdo con la información disponible sobre el plan de premios, acertar las cuatro cifras directas puede representar pagos de hasta 4.500 veces el valor apostado, mientras que existen otras opciones para quienes aciertan parcialmente el resultado ganador.

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El valor mínimo de una apuesta de chance es de 500 pesos antes de impuestos, aunque el monto final depende de la cantidad apostada y de la modalidad elegida por cada jugador. Los apostadores pueden registrar sus jugadas en puntos físicos autorizados, con vendedores acreditados o mediante los canales digitales habilitados por el operador.



Cómo reclamar un premio

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta. Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el operador exige presentar el tiquete original, acreditar la identidad del ganador y ser mayor de edad. Por esta razón, las autoridades y los operadores recomiendan verificar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y guardar el documento en buen estado hasta la realización del sorteo.



Con el resultado de este jueves 22 de octubre, Dorado Noche completó una nueva jornada de sorteos y volvió a concentrar la atención de miles de jugadores que diariamente siguen los números ganadores de uno de los chances más consultados en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL