Compras en Temu o Shein tendrían aumento del IVA con la ley de rescate del gobierno De la Espriella

Tras la radicación del proyecto de ley de rescate fiscal y económico ante el Congreso, el vicepresidente José Manuel Restrepo explicó por qué la iniciativa es clave para el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, afirmó en un acto público. Ante este panorama, el Ejecutivo propone una serie de cambios para aumentar los ingresos del Estado, reducir el gasto, controlar el endeudamiento e incentivar la inversión empresarial. Además, dentro del proyecto se contempla incrementar el IVA, entre otras cosas, a compras hechas en plataformas internacionales como Temu, Amazon, AliExpress o Shein.

Entre las medidas enfocadas en las personas naturales, se plantea que millones de ciudadanos de bajos ingresos recuperen el dinero pagado por concepto de IVA. “Hoy, millones de colombianos más necesitados pagan injustamente el IVA. A ellos, que son 19 millones se los vamos a devolver”, aseguró Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.



¿Cuánto IVA pagarían plataformas como Temu con la ley de rescate?

Por otra parte, el proyecto contempla incrementar el IVA a determinados productos y licores, así como gravar bienes que actualmente están exentos. Además, las compras internacionales realizadas a través de plataformas como Temu y Shein tendrían que pagar el IVA del 19 %, sin excepción. También se elevaría la tarifa del impuesto de renta para quienes perciban ingresos superiores a 50 millones de pesos al mes, mientras que para el 90 % de las empresas la tasa se reduciría gradualmente del 35 % al 31 %.

Publicidad

Mauricio Gómez Amín, ministro de comercio, ya había mencionado que en la ley de ajuste fiscal le pondrían la lupa a plataformas como Temu o Shein: “En la ley de ajuste fiscal vamos a revisar muy bien el tema de las plataformas de Amazon, de Shein, de Temu, porque tenemos que nivelar la cancha. No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar, que es la carga, y ellos no. O nivelamos la cancha o nivelamos cancha y eso tiene que darse en la ley de ajuste fiscal”.



“La ley de rescate económico baja la tasa de impuesto pensando en los microempresarios, en los pequeños empresarios, en los emprendedores que arrancan, en los medianos empresarios de este país”, sostuvo José Manuel Restrepo.



Asimismo, el Gobierno de De la Espriella busca impulsar la inversión nacional y extranjera mediante beneficios que permitirían pagar hasta un 26 % menos de impuesto de renta. Otra de las propuestas establece que, desde el próximo año, muchas empresas dejarían de aportar al SENA, al ICBF y a salud por trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. Paralelamente, se pretende fortalecer la financiación del sistema de salud. “Vamos a rescatar la salud con 30 billones de pesos durante los 4 años para que los colombianos puedan hacer efectivo este derecho fundamental”, explicó el ministro Gómez.



Ley de rescate eliminaría impuesto de plásticos de un solo uso

La iniciativa también propone eliminar el impuesto a los plásticos de un solo uso, incrementar los gravámenes a la cerveza y los cigarrillos, y suprimir el impuesto al patrimonio.

Publicidad

En materia de austeridad, el proyecto contempla una reducción del gasto público sin precedentes. Se limitarían al máximo las erogaciones en publicidad, horas extras, tiquetes aéreos, vehículos, suscripciones y esquemas de seguridad. “70% del ajuste fiscal de esta ley de rescate económico la hacemos apretándonos el cinturón, siendo más eficiente en el gasto público, evitando el derroche del gasto público”, señaló el vicepresidente Restrepo.

El recorte más significativo estaría centrado en la burocracia estatal. La propuesta prevé reducir en un 50 % el número de contratistas del Estado el próximo año y disminuir en un 20 % la planta permanente para 2028. Además, el presidente Abelardo de la Espriella contaría con seis meses de facultades extraordinarias para suprimir, fusionar o dividir ministerios, superintendencias, agencias, unidades administrativas y otras entidades públicas.

Publicidad

Una vez la ley sea aprobada, se realizaría en un plazo de 45 días un inventario de empresas, lotes, bodegas, acciones y otros activos estatales no esenciales con el fin de venderlos. “Venderemos activos improductivos que solo representan carga de costos para el Estado para determinar que esos recursos se puedan destinar a bajar la deuda que dejó el sobreendeudamiento del gobierno anterior”, sostuvo Restrepo.

Por su parte, la Dian tendría mayores herramientas para combatir el contrabando y la evasión tributaria. Según el vicepresidente, los evasores fiscales podrían enfrentar penas de cárcel.

Publicidad

En términos generales, el Gobierno estima que el paquete generaría un ahorro de 44 billones de pesos. Por ello, el ministro de Hacienda hizo un llamado al Congreso: “Sin esta reforma habría una crisis fiscal, porque sin ajuste no podríamos conseguir los recursos que necesitamos para financiar el presupuesto que tenemos que cerrar para el año próximo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias