¿Está reportado en Datacrédito y otras centrales de riesgo? Bancos que aún le prestan en Colombia

Estar reportado en una central de riesgo en Colombia significa que el historial de pagos registra mora o incumplimiento en una obligación. Datacrédito registra información de comportamiento de pago positivo y negativo. Cuando hay mora, el puntaje baja y el acceso a productos financieros se limita. La ley colombiana establece que, una vez pagada la deuda, el reporte negativo puede permanecer hasta el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años. Este marco no aplica a saldos impagos sin actualización de estado y depende del cierre de la obligación y el reporte del pago por parte del acreedor.

Por tal razón, el crédito tradicional suele ser difícil. Aun así, algunas entidades financieras ofrecen productos que evalúan la capacidad de pago presente, sobre todo bajo la modalidad de libranza, con descuento por nómina o pensión. Noticias Caracol le comparte algunos bancos que ofrecen este tipo de productos a colombianos que tengan algún reporte negativo ante centrales de riesgo.



Bancos que prestan a reportados en Datacrédito y otras centrales de riesgo

El acceso para personas reportadas se concentra en créditos de libranza. La libranza descuenta la cuota de forma automática de salario o pensión. Con este esquema, algunas entidades flexibilizan la evaluación del historial y centran el análisis en ingresos estables y en la existencia de convenio con el empleador o el fondo de pensiones. Estos son algunos bancos que otorgan este tipo de créditos a personas con reporte negativo:



Banco de Bogotá

Producto principal: crédito de libranza

Puntos clave



Dirigido a empleados formales y pensionados que cuenten con convenio de libranza a través del empleador o del fondo.

Opción sin codeudor en varios casos y enfoque en el descuento directo de nómina o mesada.

Montos desde $500.000 y posibilidad de montos mayores, sujetos a ingresos, convenios y políticas internas.

El reporte negativo no garantiza aprobación. La entidad evalúa capacidad de pago, estabilidad de ingresos y condiciones del convenio. La aprobación tiende a ser más probable por libranza que por libre inversión común.

BBVA Colombia

Ofrece montos bajos de entrada que pueden servir como puerta de acceso para clientes con necesidad de liquidez controlada. Los préstamos inician desde $600.000, con plazos extensos para ciertos perfiles, en especial pensionados. Enfasis en capacidad de pago actual. La evaluación mira ingresos y la posibilidad de descuento por nómina o mesada. El reporte en Datacrédito sigue siendo un factor de riesgo. La libranza mitiga el riesgo de impago. La aprobación depende de ingresos, convenio y cupos disponibles.



Banco AV Villas

También ofrece créditos de libranza. La aprobación exige, por regla general, que el empleador tenga convenio de libranza. Se pide acreditar ingresos iguales o superiores al salario mínimo. En algunos casos, el análisis prioriza la estabilidad laboral y el descuento automático, más que un puntaje alto. De otro lado, la oferta para personas reportadas opera por libranza y no por créditos de libre inversión tradicionales. La evaluación considera límite de edad, tipo de contrato, antigüedad laboral y endeudamiento.



Banco Finandina

El crédito de libranza está enfocado en trabajadores formales y pensionados con capacidad de pago demostrable. La oferta divulgada no exige codeudor en varios casos y centra la evaluación en ingresos actuales. El objetivo en muchos casos es permitir acceso con descuento por nómina para reducir riesgo de mora. Las condiciones y tasas dependen del perfil, del convenio y de la política de crédito. El reporte negativo sigue siendo un factor, pero la libranza compensa el riesgo.



La libranza permite organizar flujo de caja cuando hay salario o pensión suficiente para sostener la cuota. Para personas con reporte, esta vía puede facilitar el acceso, unificar deudas o cerrar obligaciones vencidas. La estructura de descuento por nómina reduce el riesgo de atraso, lo que aumenta la probabilidad de aprobación frente a modalidades de libre inversión. Si el objetivo es reconstruir historial, el pago puntual durante varios meses puede mejorar la percepción de riesgo. El cambio no es inmediato. El registro en centrales tiene reglas de permanencia y se depende de que el acreedor reporte los pagos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

