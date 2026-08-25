Resultados del chance Dorado Tarde del martes 25 de agosto de 2026: números ganadores

Los apostadores y jugadores de azar en Colombia aguardan el reporte oficial para verificar si sus boletos coinciden con la combinación seleccionada por el sistema en el sorteo del chance Dorado Tarde ejecutado durante esta jornada.



Resultado del chance Dorado Tarde del 25 de agosto de 2026

A continuación, se detalla la combinación correspondiente al premio principal del sorteo realizado en las horas de la tarde:



Número ganador: 4772

4772 La "Quinta" cifra: 6

El chance Dorado Tarde realiza sus sorteos de manera regular de lunes a sábado en el horario vespertino, consolidándose como una de las opciones de apuestas permanentes más populares en el territorio nacional.



Guía para reclamar un premio del chance en Colombia

En caso de que el boleto adeudado coincida con las cifras emitidas en el sorteo oficial, el apostador debe seguir el procedimiento normativo establecido para validar la premiación ante los concesionarios autorizados.



Documentación requerida para el cobro

Para iniciar el trámite de desembolso, el ganador debe presentar los siguientes requisitos de carácter obligatorio:



Tiquete original de la apuesta: Debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioros que impidan la lectura clara del código de barras o la serie numérica.

Debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioros que impidan la lectura clara del código de barras o la serie numérica. Documento de identidad vigente: Fotocopia legible y presentación en físico de la cédula de ciudadanía para colombianos, o cédula de extranjería/pasaporte para ciudadanos extranjeros.

Fotocopia legible y presentación en físico de la cédula de ciudadanía para colombianos, o cédula de extranjería/pasaporte para ciudadanos extranjeros. Formulario de cobro de premios: Diligenciado directamente en el punto de atención o agencia de la red autorizada.

Dependiendo del monto de la liquidación, el pago puede realizarse en efectivo en los puntos comerciales o mediante transferencia bancaria y cheque de gerencia cuando la cifra supera los topes estipulados por el operador del juego.



Descuentos por ley e impuestos a los premios

De acuerdo con el Estatuto Tributario de Colombia, las ganancias obtenidas mediante juegos de suerte y azar están sujetas a retenciones fiscales a favor del Estado.

Los premios que superen el valor equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) aplican para la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales. El porcentaje fijado por la legislación nacional para este tipo de ingresos es del 20%, el cual es descontado automáticamente por la entidad pagadora antes de efectuar la entrega del dinero neto al usuario.

Asimismo, es fundamental considerar la aplicación del impuesto sobre los movimientos financieros según la modalidad de pago elegida para la transacción.



Apuesta legal y regulación del sector de azar

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) y Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) ejercen la supervisión sobre las redes de apuestas que comercializan el chance en el país.



Jugar en establecimientos legales garantiza la transparencia en la generación de números mediante las balotas y la disponibilidad presupuestal para el pago efectivo de los premios. Además, un porcentaje significativo de las ventas brutas de los juegos territoriales y de apuestas permanentes se destina legalmente a la financiación del sistema de salud pública en los departamentos.



Para confirmar los aciertos, los usuarios deben contrastar siempre la información del boleto físico con las fuentes oficiales y los canales autorizados de distribución.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.