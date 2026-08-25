¿Visa de Estados Unidos en menos tiempo? Lanzan opción para adelantar la entrevista

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia ha implementado oficialmente un nuevo programa piloto que promete cambiar de manera sustancial la dinámica actual de asignación de citas consulares. A partir de ahora, los ciudadanos colombianos que busquen acelerar el trámite para su visa de turismo o de negocios tendrán la opción de pagar de manera voluntaria una tarifa adicional con el único propósito de adelantar su entrevista de manera significativa. Este piloto especial del Departamento de Estado estadounidense, que se ejecuta de forma simultánea en nuestro país y en otras cinco naciones, permite a los solicitantes acceder a una cita exprés en un plazo menor a diez días hábiles.

Esta nueva medida de la embajada busca ofrecer una opción ágil para los viajeros colombianos, aunque viene acompañada de condiciones extremadamente estrictas y de tarifas adicionales elevadas que los usuarios interesados deben evaluar con mucha atención antes de iniciar el proceso.



¿Cómo funciona el pago premium para adelantar la cita de la entrevista para la visa?

Para acceder a este beneficio exclusivo de reprogramación exprés, los solicitantes de la visa deben seguir obligatoriamente un proceso estructurado de dos fases secuenciales. En primer lugar, es un requisito indispensable realizar el trámite normal estipulado para las visas de turismo o de negocios (bajo las categorías B1/B2). Esto implica pagar de manera completa la tarifa básica de solicitud (indicada en las fuentes como de 15 dólares, equivalente a unos 565.000 pesos colombianos) y contar con una cita ya programada formalmente en la agenda digital del sistema.

Posteriormente, si existen cupos disponibles en la plataforma para este piloto específico, el usuario tendrá la opción voluntaria de realizar un segundo pago denominado "premium" por la suma de 750 dólares (aproximadamente 2.292.000 pesos colombianos al cambio actual). Al sumar ambos montos económicos, quien decida utilizar esta vía rápida para agilizar su proceso terminará pagando un valor total estimado de 935 dólares, lo cual representa cerca de 2.858.000 pesos colombianos.



Estos son los hechos que son noticia en el #Mundo:



-Estados Unidos lanza plan piloto para adelantar cita de la visa

-Canadá anuncia aranceles para más de 700 productos de EE. UU.

-Sigue la búsqueda de cuerpos en La Guaira, Venezuela, tras el doblete sísmico

-Ataque de… pic.twitter.com/XDifrfWdwD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 25, 2026

Publicidad

Sin embargo, las autoridades consulares aclaran que realizar este pago extraordinario no garantiza de ninguna manera la aprobación final del visado. Cabe destacar que no se está pagando por una visa más rápida, sino que se está pagando únicamente por adelantar la entrevista. Los solicitantes que opten por la cita exprés deberán someterse exactamente a los mismos controles consulares, presentar la documentación requerida y realizar la entrevista convencional ante el oficial consular, sin ningún tipo de trato preferencial en la decisión final.

Además, se aplican restricciones severas sobre este pago especial de 750 dólares: los cupos disponibles son limitados, el dinero no es reembolsable bajo ninguna circunstancia y la cita asignada no se puede reprogramar ni modificar. Si el solicitante no asiste en la fecha estipulada, perderá la totalidad del dinero invertido.

Publicidad

Este mecanismo representa una alternativa de agilización en el proceso de solicitud de la visa. De acuerdo con expertos en el área, el pago adicional de la tarifa premium está enfocado en solventar situaciones de apremio. Consultado sobre el impacto de esta iniciativa, Luis Victoria, abogado de migración especializado, aclaró la naturaleza de esta opción: "Lo que se está haciendo es que la persona estaría pagando los 750 dólares para que le adelanten esa cita para ir a la embajada". Según el experto, este servicio "esencialmente es una ventaja para quienes de pronto desean tener una cita lo más pronto posible en caso de una emergencia o en caso tal de necesitar la visa B1 B2 lo más pronto posible".



Piloto temporal en Bogotá y revocación de visas de turismo

El programa piloto inició operaciones formales en Bogotá el pasado 18 de agosto y funcionará inicialmente hasta el 31 de diciembre de este año. Durante este periodo, el Departamento de Estado analizará minuciosamente los resultados para decidir el futuro de la medida. Paralelamente, se conoció que el Departamento de Estado planea revocar hasta 200.000 visas de turismo de personas que ingresaron a Estados Unidos como visitantes y luego solicitaron asilo. Esta drástica medida afectaría a visas emitidas en la última década, específicamente entre los años 2016 y 2026. No obstante, las autoridades aclararon que la revocación del visado de turismo no significa una deportación automática del ciudadano del territorio estadounidense, ni cancela la solicitud de asilo en curso.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL