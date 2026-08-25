Resultados Super Astro Sol hoy martes 25 de agosto de 2026: números ganadores y signo zodiacal

Una nueva jornada del juego de suerte y azar más popular del país entrega una oportunidad millonaria a los apostadores colombianos con el sorteo del Super Astro Sol registrado para la tarde de este martes. Miles de ciudadanos en todo el territorio nacional consultan la combinación del día para verificar si su tiquete coincide con los números y la figura zodiacal seleccionados en la balotera.

¿Qué número cayó en Super Astro Sol este 25 de agosto de 2026?

El sorteo oficial que se efectúa de lunes a sábado a las 4:00 p. m. determinó las cifras y el elemento del zodiaco correspondientes a la emisión de este martes. La combinación decretada por el juego supervisado por las autoridades de control se detalla a continuación:



Números ganadores : 0779

: 0779 Signo Zodiacal: Escorpión

Plan de premios del Super Astro Sol y escala de aciertos

Esta modalidad de chance autorizado por Coljuegos premia el nivel de precisión del tiquete registrado por el apostador en relación con la extracción oficial de las balotas. Las categorías de premiación están estructuradas de acuerdo a los siguientes criterios:



Cuatro cifras y signo zodiacal: Paga 42.000 veces el valor apostado. Es la máxima categoría de recompensa dentro del juego.

Tres últimas cifras y signo zodiacal: Retribuye 1.000 veces la cantidad invertida en la apuesta.

Dos últimas cifras y signo zodiacal: Entrega 100 veces el monto apostado originalmente.

Para acceder a cualquiera de las escalas de pago, las cifras deben coincidir exactamente en la posición ordenada de izquierda a derecha con el signo correcto seleccionado en la tirada oficial.



¿Cómo reclamar los premios en caso de ser ganador?

Los ciudadanos que hayan acertado en las combinaciones correspondientes a esta fecha deben realizar la verificación de su comprobante en los puntos de venta oficiales habilitados en las regiones. La red autorizada incluye los establecimientos de SuRed y SuperGiros a nivel nacional.

El trámite requiere el cumplimiento estricto de los requisitos legales vigentes para certificar la titularidad sobre el premio obtenido:



Presentar el tiquete original de la apuesta en perfecto estado de conservación, sin enmendaduras, rayones ni alteraciones en su impresión.

Exhibir el documento de identidad original en formato oficial.

Adjuntar una fotocopia clara del documento de identidad (ampliada al 150 % para trámites ante dependencias principales).

Diligenciar de manera completa el formato SIPLAFT en los puntos habilitados, requisito obligatorio cuando el monto supera los rangos estipulados por el estatuto cambiario y financiero.

El plazo máximo fijado por la normatividad colombiana para reclamar el dinero ganado en juegos de suerte y azar es de 365 días calendario a partir de la ejecución del sorteo. Si no se ejerce el cobro dentro de este lapso de un año, la oportunidad caduca y los recursos son transferidos al sistema de salud pública conforme a la reglamentación estatal.



Deducciones e impuestos aplicables a los premios

En Colombia, las ganancias generadas mediante apuestas y chances están cobijadas por normativas tributarias administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al momento del desembolso del incentivo monetario se ejecutan los descuentos exigidos por la legislación:



Retención en la fuente por ganancias ocasionales

Todo incentivo económico obtenido que sea igual o superior al umbral legal de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) está sujeto a una tarifa del 20 % en concepto de impuesto por ganancia ocasional. Este importe es retenido de forma directa antes de la entrega formal de los recursos al aportante.



Gravamen a los Movimientos Financieros

Adicionalmente, si la liquidación del pago exige transferencias hacia cuentas de depósitos o la emisión de cheques de gerencia para montos mayores a 182 UVT, se aplican los costos bancarios reglamentarios como el Gravamen a los Movimientos Financieros (conocido como 4 por mil), el cual recae sobre el valor final consignado.



Importancia de jugar en sitios autorizados y legales

El sector de las apuestas en el país funciona bajo la vigilancia del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y la empresa industrial del Estado Coljuegos. Participar únicamente mediante comercializadores legales garantiza la seguridad en las operaciones, transparencia en las baloteras e integridad en el pago efectivo de los premios.

Adicionalmente, la explotación legal del chance recauda tributos esenciales destinados a financiar la prestación de servicios de salud pública en los departamentos del país. Apostar en comercios no registrados expone a los ciudadanos a estafas financieras e incurre en delitos vinculados con la ilicitud en las rentas monopolísticas del Estado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

