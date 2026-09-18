Resultados Dorado Tarde, último sorteo de hoy viernes 18 de septiembre: números ganadores

El tradicional juego de azar que se transmite en las tardes colombianas entregó una nueva combinación para sus apostadores en todo el país. Revise a continuación los detalles oficiales de la jugada correspondiente a la jornada y conozca los aspectos clave para reclamar los incentivos monetarios según la normativa vigente en Colombia.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde de este sorteo?

La transmisión en vivo confirmó las cifras asignadas para la jornada. El reporte oficial para los compradores de este boleto presenta las siguientes especificaciones:



Número ganador : 6398

: 6398 La "Quinta" cifra: 7

Es fundamental conservar el boleto en perfecto estado, dado que este documento físico representa la única comprobación legal frente a los concesionarios autorizados al momento de tramitar el cobro de la suma obtenida.



Cobertura y funcionamiento del Dorado Tarde en Colombia

El Dorado Tarde forma parte del sistema de chances autorizado en el territorio colombiano y cuenta con la supervisión de entidades territoriales e instituciones públicas que vigilan la transparencia de los giros e incentivos de azar. Este sorteo opera de lunes a sábado en el horario vespertino, brindando alternativas de juego a miles de ciudadanos que participan de forma diaria a través de la red de puntos de distribución oficial.

El mecanismo de premiación de esta modalidad permite diversas alternativas de acierto, dependiendo del valor apostado y de la correspondencia exacta con las cifras extraídas de las balotas en el orden reglamentario. Los apostadores cuentan con la garantía de un proceso fiscalizado que asegura el cumplimiento de las condiciones pactadas desde el inicio de la venta del tiquete.



Proceso de cobro de premios de chances y loterías

Cuando un ciudadano resulta favorecido en el Dorado Tarde, debe llevar a cabo una serie de trámites administrativos obligatorios para legalizar la entrega del dinero. El procedimiento se gestiona directamente en las sedes o agencias comerciales autorizadas de la red de chance correspondiente a la jurisdicción donde se adquirió el formulario.

Documentación requerida para el reclamo

Para formalizar la entrega de cualquier incentivo económico, el ganador debe presentar los siguientes requisitos legales en los puntos de atención al cliente:



Tiquete original de la apuesta: El papel no debe registrar enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteración en el código de barras o números de serie.

El papel no debe registrar enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteración en el código de barras o números de serie. Documento de identidad vigente: Es obligatorio exhibir la cédula de ciudadanía original o la cédula de extranjería en caso de ciudadanos extranjeros residentes.

Es obligatorio exhibir la cédula de ciudadanía original o la cédula de extranjería en caso de ciudadanos extranjeros residentes. Formulario de datos personales: Para incentivos de cuantías elevadas, la entidad administradora exige el diligenciamiento del formato único de identificación de ganadores, en cumplimiento de los protocolos de prevención de lavado de activos.

Retenciones de ley y ganancias ocasionales

El estatuto tributario colombiano establece normativas precisas sobre los tributos aplicables a los juegos de suerte y azar. Al momento de efectuar la liquidación de un incentivo monetario que supere los topes fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT), la empresa distribuidora actúa como agente de retención.



Aplicación del impuesto de ganancia ocasional

Los aciertos monetarios derivados de loterías y chances están sujetos a una retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional, la cual corresponde al 20% sobre el valor total del importe obtenido. Este porcentaje es descontado automáticamente por la entidad pagadora antes de consignar o entregar el saldo final al ciudadano beneficiario.



Adicionalmente, dependiendo del monto entregado, pueden aplicar otras disposiciones tributarias del orden municipal o departamental según la legislación fiscal vigente para el periodo correspondiente.



Importancia de jugar legal en Colombia y el rol de Coljuegos

La comercialización y participación en modalidades de azar no autorizadas constituye un delito en el territorio nacional. Jugar de manera legal garantiza que el usuario cuente con el respaldo de las leyes colombianas ante cualquier reclamación o inconsistencia en la entrega de las sumas ganadas.

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Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, supervisa la transparencia de las plataformas y concesionarios en todo el país. La recaudación derivada del chance legal destina un porcentaje sustancial de sus ingresos al financiamiento de la salud pública, contribuyendo al sostenimiento del sistema sanitario y a la atención de la población más vulnerable de los municipios colombianos.

Por esta razón, la autoridad fiscalizadora reitera la recomendación de verificar que los puntos de venta exhiban las certificaciones de operación vigentes y abstenerse de adquirir boletos en establecimientos informales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.