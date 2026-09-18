Resultados Super Astro Sol, último sorteo de hoy viernes 18 de septiembre: números ganadores y signo

El juego de azar Super Astro Sol llevó a cabo una nueva jornada de sorteo en la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2026. Miles de colombianos en todo el territorio nacional siguieron atentos la transmisión oficial para verificar sus tiquetes y comprobar si la suerte estuvo de su lado en esta oportunidad. A continuación, se presentan las cifras obtenidas y el signo del zodiaco correspondiente a la fecha.



¿Qué número cayó en Super Astro Sol este 18 de septiembre de 2026?

Los operadores del juego autorizados por el Gobierno de Colombia han verificado el desarrollo de la extracción de las balotas para garantizar la transparencia de la jornada. El premio mayor exige la coincidencia exacta de las cuatro cifras junto con el signo zodiacal seleccionado por el apostador en su formulario físico o digital.



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Los apostadores deben validar la información impresa en sus billetes para confirmar si se convirtieron en los nuevos ganadores de este tradicional juego que combina la suerte numérica con la astrología.



Proceso de cobro de premios y descuentos tributarios en Colombia

Quienes resulten afortunados en los sorteos de azar en Colombia deben seguir un protocolo específico estipulado por las autoridades reguladoras para reclamar los montos correspondientes. El procedimiento varía según la cantidad de dinero obtenida y requiere la presentación de documentación oficial en los puntos autorizados.

Para hacer efectivo cualquier tiquete ganador, el comprador debe dirigirse a una agencia o concesionario autorizado de la red oficial. Es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas ni roturas que impidan su lectura barreada o electrónica. Adicionalmente, el ciudadano debe aportar la cédula de ciudadanía original y una copia legible de la misma por ambas caras.

En el aspecto económico y fiscal, los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales. De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente, a los premios que superen el tope fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) se les aplica una retención automática equivalente al 20% sobre el valor bruto del incentivo. Esta deducción la efectúa la entidad pagadora en el momento exacto en que realiza la transferencia bancaria o la entrega del cheque a nombre del beneficiario.



Asimismo, es recomendable que los ganadores mantengan la reserva personal y adopten medidas de seguridad financiera al momento de gestionar desembolsos de alta suma, recurriendo a asesorías profesionales para el manejo del patrimonio recién adquirido.



Importancia de jugar de forma legal y verificar la autorización de Coljuegos

La adquisición de tiquetes de chance y lotería en Colombia debe realizarse exclusivamente a través de operadores concesionados que cuenten con el aval legal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos).



Jugar en establecimientos legales garantiza la protección del consumidor en caso de ganar un premio, asegurando que el dinero esté respaldado por pólizas y fondos de garantía supervisados por el Estado. Además, la comercialización ilegal de apuestas constituye un delito tipificado en el Código Penal colombiano y priva a la sociedad de recursos vitales.

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El sector de los juegos de suerte y azar es uno de los principales generadores de ingresos para la financiación del sistema de salud pública en Colombia. Cada año, los aportes derivados del IVA y los derechos de explotación pagados por los operadores autorizados son destinados directamente al aseguramiento de la salud de millones de personas pertenecientes al régimen subsidiado. Por esta razón, la autoridad pública reitera periódicamente el llamado a evitar las apuestas clandestinas o a través de páginas web no reguladas en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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