Caribeña Día resultados hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: ganadores con la quinta cifra

Cuando el reloj se acerca a las 2:30 de la tarde, miles de jugadores empiezan a revisar los resultados de La Caribeña Día. Este chance forma parte de los sorteos más seguidos en la región Caribe y tiene alcance en diferentes zonas del país. Su mecánica está basada en números de cuatro cifras y una balota adicional conocida como la quinta cifra, elemento que suele ser consultado junto con el resultado principal. La Caribeña Día realiza sorteos todos los días a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos.



Una de las particularidades de este juego es que muchos participantes no solo buscan la combinación completa. También revisan terminaciones, grupos de cifras y la quinta balota para verificar si la modalidad elegida coincide con el resultado oficial.



Resultados Caribeña Día hoy 18 de septiembre de 2026

El sorteo de La Caribeña Día correspondiente a este viernes ya se realizó. Estos son los espacios destinados para el resultado oficial:



Número ganador: 1497

Quinta cifra: 6

Tres últimas cifras: 097

Dos últimas cifras: 97

Última cifra: 7

Cómo se juega La Caribeña Día

La apuesta comienza con la elección de una combinación numérica entre 0000 y 9999. Después se define el valor que se quiere apostar y la modalidad de participación. Las modalidades más utilizadas incluyen:



Cuatro cifras en orden exacto

Cuatro cifras en desorden

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra o terminación final

El premio depende del número de aciertos y de la forma en que fue registrada la jugada. Por eso es importante revisar el comprobante para confirmar exactamente qué modalidad fue seleccionada. Quienes juegan este chance suelen prestar atención tanto al número principal como a la quinta balota. La quinta cifra es un dígito adicional que acompaña al resultado de cuatro números y aparece junto a la combinación ganadora de cada jornada. En algunas modalidades del chance se utiliza para validar premios o verificaciones adicionales relacionadas con la apuesta. Por esa razón, al revisar un resultado de La Caribeña Día no basta con observar únicamente las cuatro cifras principales. También conviene verificar la quinta balota anunciada en el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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