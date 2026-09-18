Chontico Día resultados de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

El chance Chontico Día es uno de los sorteos regionales más reconocidos del país y cuenta con una amplia tradición entre los apostadores del Valle del Cauca. Con un sorteo diario en horas de la tarde, este juego de azar se ha consolidado como una de las referencias más consultadas por quienes buscan verificar resultados y conocer las distintas modalidades de apuesta disponibles.



A diferencia de otros sorteos que se realizan únicamente algunos días de la semana, Chontico Día tiene actividad permanente. Esto permite que miles de jugadores participen diariamente seleccionando combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras, según el tipo de apuesta que prefieran realizar. Originario del Valle del Cauca y autorizado por la Lotería del Valle, este chance hace parte de una familia de sorteos que incluye también Chontico Noche y Superchontico Millonario. Sin embargo, el sorteo diurno continúa siendo uno de los más seguidos por los aficionados a este tipo de juegos en Colombia.



Resultados del Chontico hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Los resultados oficiales del chance Chontico Día correspondientes al viernes 18 de septiembre de 2026 son los siguientes:



Número ganador: 0556

Quinta: 1

Tres últimas cifras: 556

Dos últimas cifras: 56

Los participantes deben contrastar la información únicamente con los canales oficiales y verificar siempre que su comprobante de apuesta se encuentre en buen estado para cualquier eventual reclamación.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Uno de los aspectos que distingue a este chance es el horario de su sorteo principal. Chontico Día se realiza todos los días y su transmisión se efectúa a la 1:00 de la tarde, convirtiéndose en uno de los sorteos más consultados en la franja del mediodía. Gracias a este horario, los jugadores pueden conocer los resultados poco después de iniciar la jornada de la tarde y verificar rápidamente si obtuvieron algún acierto en las modalidades disponibles.

El juego se basa en la selección de números entre 0000 y 9999. Dependiendo del nivel de riesgo y del premio al que aspire cada participante, existen diferentes formas de apostar. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas o pleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos últimas cifras, también conocidas como pata.

Última cifra o uña.

Opciones que incorporan la denominada quinta balota.

Estas alternativas permiten que cada jugador escoja estrategias distintas de acuerdo con sus preferencias y presupuesto. Uno de los factores que ha contribuido a la permanencia de Chontico en el mercado es la regularidad de sus sorteos. Mientras otras alternativas tienen programaciones limitadas, este chance mantiene una oferta continua para sus seguidores.

Además de Chontico Día, la marca cuenta con sorteos nocturnos y con una modalidad semanal denominada Superchontico Millonario, ampliando las opciones para los interesados en este tipo de juegos. Cuando se publica el número ganador, lo recomendable es verificar no solo las cuatro cifras principales. Dependiendo de la modalidad elegida, también pueden resultar ganadoras apuestas asociadas a las tres últimas cifras, las dos últimas cifras o la cifra final.



Por esa razón, muchos participantes revisan con detalle la totalidad del resultado antes de descartar su tiquete. La consulta completa de cada sorteo permite identificar todas las posibilidades de premio contempladas dentro de las reglas del juego.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL