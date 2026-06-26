Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

La recta final del mes de junio avanza con la expectativa al máximo para la comunidad de apostadores en el centro del país. Este viernes 26 de junio de 2026, el Dorado Tarde vuelve a convocar a la suerte y a la intuición de miles de colombianos, consolidándose como uno de los sorteos de chance diarios más estables y de mayor tradición en el mercado nacional.



Respaldado plenamente por la Lotería de Bogotá, este juego de azar ofrece una mecánica ágil y transparente, ideal para quienes buscan una recompensa inmediata mientras contribuyen de forma directa a la financiación de la salud pública. Como es habitual, el juego realiza su extracción en horas de la tarde, momento en el que miles de participantes verifican si sus números coinciden con las cifras favorecidas para cambiar su realidad económica.



Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026

A continuación, se presentan los espacios destinados a los resultados oficiales de la jornada de hoy. Es importante que los jugadores revisen cuidadosamente cada cifra de su tiquete antes de realizar cualquier reclamación:



Números ganadores : 3485

: 3485 La “Quinta” cifra: 4

(Nota editorial: Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales autorizados, como portales web y aplicaciones móviles, una vez finalice la extracción).



¿Cómo participar de Dorado Tarde?

A diferencia de las loterías tradicionales que exigen la compra de un billete físico preimpreso con un valor fijo, el Dorado Tarde opera bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. Esta característica otorga total libertad al apostador para diseñar su jugada: se elige un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999) y se define de manera autónoma el presupuesto que se desea invertir.

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Se puede participar con apuestas mínimas que van desde los $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA correspondiente) en cualquier punto de la extensa red física autorizada, como Paga Todo, o mediante las plataformas digitales habilitadas. El atractivo principal radica en su plan de premios proporcional, que se liquida sobre el monto neto apostado. El Dorado Tarde ofrece diversas categorías de acierto, permitiendo ganar hasta 4.500 veces el valor de lo invertido. La estructura actual de pagos es la siguiente:



4 cifras (Directo): Paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (Combinado): Entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor jugado.

3 cifras (Combinado): Otorga 83 veces la inversión.

2 cifras (“Pata”): Retribuye 50 veces lo apostado.

1 cifra (“Uña”): Paga 5 veces el valor de la apuesta.

En caso de resultar favorecido en este sorteo, es indispensable seguir el protocolo legal para garantizar un cobro seguro:



Custodia del tiquete: El formulario original impreso es el único soporte legal. Debe mantenerse intacto, sin tachaduras ni enmiendas. Identificación: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad. Lugar de pago: Las sumas menores se redimen en puntos de venta. Si el premio supera las 48 UVT (aprox. $2.259.000 pesos), se aplica una retención del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales en oficinas administrativas. Caducidad: El ganador cuenta con un plazo máximo de un año para reclamar los fondos antes de que sean transferidos al sistema de salud.

El nombre de este sorteo rinde homenaje a la leyenda de El Dorado, vinculada a la prosperidad y la cultura muisca de la Sabana de Bogotá. Hoy, esa tradición continúa transformando vidas y apoyando el bienestar social del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

