Resultados Super Astro Sol último sorteo del viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

Avanza la última semana de junio y la expectativa de los apostadores en Colombia se renueva con un nuevo sorteo de Super Astro Sol. Este viernes 26 de junio de 2026, miles de jugadores siguen atentos al resultado de uno de los juegos de azar más tradicionales del país, reconocido por combinar un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.

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Resultado Super Astro Sol: viernes 26 de junio de 2026

El sorteo se lleva a cabo bajo la supervisión de las autoridades y delegados oficiales. Estos son los resultados de la jornada:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por efinir

¿A qué hora juega y dónde verlo?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza todos los días a las 4:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión puede seguirse en directo a través de Canal Uno, y los resultados oficiales son publicados minutos después en los canales autorizados del operador.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.

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Valores de la apuesta:

Desde $500 hasta $10.000, según el monto que desee apostar el jugador.

Modalidades:

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Selección manual del número y el signo.

Modalidad automática, en la que el sistema genera la combinación al momento de realizar la apuesta.

Plan de premios

Super Astro Sol funciona bajo el sistema de contrapartida, por lo que cada ganador recibe el premio correspondiente de acuerdo con el valor apostado y el nivel de acierto.

4 cifras + signo exacto: gana 42.000 veces el valor apostado.

3 cifras + signo exacto: gana 1.000 veces el valor apostado.

2 cifras + signo exacto: gana 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si obtuvo un premio, conserve el tiquete original en buen estado y verifique el resultado a través de los canales oficiales.

Premios menores: pueden reclamarse en los puntos autorizados de SuperGIROS o Su Red, presentando el comprobante original y el documento de identidad.

Premios mayores: deben reclamarse en las sedes autorizadas con el tiquete original, una fotocopia de la cédula ampliada al 150 % y los demás documentos que solicite el operador.

Recuerde que las ganancias obtenidas en juegos de suerte y azar están sujetas a la retención establecida por la legislación tributaria colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.