Precio del dólar en Colombia hoy, 26 de junio de 2026: así abrió la TRM este viernes

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar en Colombia se ubicó este viernes 26 de junio en $3.433,71 pesos, mostrando un cambio mínimo frente a la jornada anterior. Aunque el movimiento diario fue leve, los datos del último mes reflejan una tendencia general de descenso en la cotización de la divisa frente al peso colombiano. El día previo, la tasa se ubicó en $3.428,32, lo que confirma que el movimiento actual se da dentro de un rango estrecho de consolidación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si se amplía la mirada al comportamiento de las últimas semanas, se observa una disminución más marcada. Hace 30 días, la TRM se encontraba en $3.644,47, lo que implica una reducción de más de $200 pesos frente al nivel actual. En lo corrido del año, la caída es aún más evidente, ya que la tasa superaba los $3.750 en enero. En la comparación interanual, la diferencia es mayor, con valores cercanos a los $4.067 hace 12 meses. Este comportamiento sugiere una tendencia general de fortalecimiento del peso colombiano en el mediano plazo, aunque con episodios de estabilidad y ajustes diarios propios del mercado cambiario.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



La diferencia es aún más marcada al comparar el comportamiento de la divisa con los niveles registrados a comienzos de año. El 1 de enero de 2026 la tasa de cambio se ubicaba en $3.757,08, por lo que la reducción acumulada supera los $328. Asimismo, frente al mismo periodo de 2025, cuando el dólar cotizaba en $4.081,15, la disminución alcanza los $652,83, equivalente a una variación cercana al 16%.

Publicidad

Durante la última semana, la TRM ha presentado movimientos mixtos, aunque en niveles inferiores a los observados durante mayo. Entre el 16 y el 25 de junio, la tasa ha oscilado entre los $3.406 y los $3.475, mostrando fluctuaciones moderadas que han mantenido al dólar por debajo de los $3.500.

Publicidad

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.600 $ 3.660 Medellín $ 3.610 $ 3.730 Cali $ 3.400 $ 3.660 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.530 $ 3.590 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Resultado electoral se vio reflejado en el precio del dólar

La elección presidencial del pasado 21 de junio se convirtió en uno de los principales factores que explican el comportamiento reciente del mercado cambiario. Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo tras obtener cerca de 12,9 millones de votos, superando a Iván Cepeda por una diferencia inferior a un punto porcentual. De acuerdo con Global 66, el peso colombiano reaccionó con una apreciación cercana al 0,60%, ubicándose alrededor de los 3.420 pesos por dólar en la jornada posterior, mostrando un desempeño contrario al de otras monedas de la región.

Mientras divisas como el peso chileno y el sol peruano se depreciaban frente a un dólar fortalecido globalmente tras la postura hawkish de la Reserva Federal, el COP se desmarcó apoyado principalmente por el factor político interno. Sin embargo, el documento advierte que este impulso podría ser limitado por condiciones externas como la política monetaria de EE. UU. y las tensiones geopolíticas relacionadas con el petróleo.

Publicidad

En cuanto a perspectivas, el análisis plantea que el COP volverá a depender de variables macroeconómicas como el precio del petróleo, las decisiones de la Fed y la política fiscal del nuevo gobierno. El escenario base del análisis proyecta un rango de 3.350 a 3.550 pesos por dólar en el tercer trimestre de 2026, con posibilidad de apreciación moderada si se mantiene la confianza inversionista. No obstante, el informe también advierte que un endurecimiento adicional de la política monetaria en Estados Unidos podría llevar el tipo de cambio hacia niveles de 3.650 a 3.750 pesos, revirtiendo parte del fortalecimiento reciente del peso colombiano.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co