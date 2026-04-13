Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

El sorteo de El Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos por los apostadores en Colombia, ha generado gran expectativa este lunes 13 de abril de 2026. Este chance, que se caracteriza por su agilidad y diversas modalidades de premiación, realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m., transmitiéndose en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales.



Resultados Dorado Tarde, último sorteo lunes 13 de abril de 2026

Para los miles de ciudadanos que depositaron su confianza en la suerte durante esta jornada, los datos oficiales del último sorteo son los siguientes:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Es fundamental que los jugadores verifiquen la combinación exacta anunciada oficialmente, ya que cada dígito ocupa una posición específica que determina la validez del premio. En los casos donde el sorteo incluye una quinta cifra, esta debe coincidir plenamente con el reporte oficial sin ningún tipo de omisión.



Modalidades de apuesta y plan de premios de Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece una estructura de pagos diversificada que se ajusta a diferentes presupuestos y estrategias de juego. Según el reglamento vigente, los valores de pago se distribuyen de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: Esta modalidad otorga un premio de 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: Representa un pago de 208 veces lo jugado. Tres cifras directo: Multiplica la inversión del apostador por 400. Tres cifras combinado: Ofrece una recompensa de 83 veces el valor de la apuesta. Dos cifras (‘pata’): Paga 50 veces el monto apostado. Una cifra (‘uña’): El premio equivale a 5 veces lo jugado.

Muchos apostadores optan por combinar estas modalidades para ampliar sus posibilidades de acierto, especialmente en los sorteos que se realizan durante las primeras horas de la tarde.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Tarde?

Si usted es uno de los afortunados ganadores de este lunes, es imperativo seguir los protocolos establecidos por la empresa operadora para garantizar el pago oportuno de su premio. El requisito principal es la presentación del tiquete original en perfecto estado. Las autoridades del juego advierten que cualquier deterioro físico en el boleto, como rasgaduras, manchas de humedad, dobleces excesivos o enmendaduras, puede ser causal de anulación, impidiendo la lectura clara de la información impresa. Además, el reverso del tiquete debe estar debidamente diligenciado y el cobro debe ser gestionado exclusivamente por una persona mayor de edad.

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Para premios cuyo monto sea igual o superior a los 100.000 pesos, el trámite de validación y pago se realiza únicamente en los puntos de servicio autorizados. En caso de haber realizado la apuesta a través de medios electrónicos, el operador puede efectuar el pago mediante transferencia bancaria, previa verificación estricta de la identidad del titular. Es importante recordar que todos los premios derivados del chance en Colombia están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes. Esto implica que se aplicarán retenciones legales obligatorias sobre el valor total ganado, lo cual afectará el monto neto que el ganador recibirá finalmente.

Finalmente, si hoy no contó con la suerte en el Dorado Tarde, el ecosistema de juegos en Colombia ofrece otras alternativas para el resto de la jornada, como el Motilón Tarde, Super Astro Sol o los sorteos nocturnos de Chontico Noche y Paisita Noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

