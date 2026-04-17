Cayó MiLoto por segunda vez esta semana y el ganador se llevó $160 millones: resultados 16 de abril

Por segunda vez esta semana, cayó MiLoto y el sorteo del jueves 16 de abril de 2026 ya quedó registrado como uno de los más comentados del mes. Hay nuevo ganador del premio mayor y la cifra fue clara: 160 millones de pesos terminaron en manos de una sola persona, según el reporte oficial publicado por Baloto en su portal de resultados.



Resultados MiLoto 16 de abril de 2026: cayó premio mayor de $160 millones

El sorteo de MiLoto del jueves 16 de abril de 2026 arrojó la siguiente combinación ganadora: 11, 22, 35, 37 y 39. Con esos números se definieron todos los premios de la jornada, incluido el principal. De acuerdo con el detalle publicado en la página oficial de Baloto, hubo un total de 8.938 ganadores en todas las categorías, contando desde los dos aciertos hasta el premio mayor.

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El valor total entregado en premios superó los 232 millones de pesos, sumando todas las bolsas distribuidas en el sorteo. El cuadro de premiación dejó un ganador con cinco aciertos, 18 personas con cuatro números correctos, 745 con tres aciertos y más de ocho mil jugadores que recuperaron el valor del tiquete al acertar dos números.



¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto es un juego asociado a Baloto que se juega lunes, martes, jueves y viernes en horario nocturno. El valor del tiquete es de 4.000 pesos, y la apuesta consiste en elegir cinco números sin repetir dentro de un rango de 39 posibles.

De otro lado, el proceso para reclamar un premio mayor de MiLoto está definido por el operador del juego. En el caso del premio principal, el ganador debe contactar a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá, entidad encargada de validar el tiquete y coordinar el pago. El plazo para reclamar está regulado por ley y exige que el tiquete esté en buen estado y coincida con los registros oficiales del sorteo. Por esa razón, siempre se recomienda verificar los números directamente en los canales de Baloto y conservar el comprobante original después de cada sorteo.



Otros juegos de azar de Baloto

Baloto y Revancha

Baloto es el juego principal del operador y funciona con una mecánica diferente a MiLoto. Para jugar, se deben escoger cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor solo se obtiene acertando todos los números, incluida la Superbalota. Por esa razón, los acumulados suelen durar varios sorteos antes de caer.



Los sorteos de Baloto se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados en la noche. Cuando no hay ganador del premio mayor, el pozo se acumula y puede alcanzar cifras altas. Además del gran premio, el juego reparte dinero en otras categorías según la cantidad de aciertos logrados. Revancha no es un juego aparte, sino una opción adicional que se activa al momento de comprar el Baloto, pagando un valor extra. Utiliza exactamente los mismos números jugados en Baloto, pero participa en un sorteo independiente, con un acumulado propio. Así, una sola apuesta compite en dos premios mayores distintos: el de Baloto y el de Revancha.



ColorLoto

ColorLoto es una opción más reciente dentro del portafolio de juegos. Su dinámica se aleja del esquema tradicional de solo números, ya que incorpora colores asociados a las balotas como parte central de la apuesta. El jugador selecciona una combinación de números y colores, y los premios dependen de las coincidencias con el resultado del sorteo.



Este juego tiene un valor de apuesta menor frente a Baloto y premios más contenidos, pero permite que haya ganadores con mayor frecuencia. ColorLoto se juega los lunes y los jueves y, al igual que los otros juegos, sus resultados se publican en los canales oficiales del operador. Su diseño busca ofrecer una alternativa distinta dentro del portafolio, manteniendo reglas simples y un proceso de verificación similar al del resto de los juegos administrados por Baloto.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL