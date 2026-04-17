Este banco en Colombia ofrece tarjetas de créditos a reportados en Datacrédito y otras centrales

Estar reportado en Datactrédito otras centrales de riesgo en Colombia suele convertirse en un bloqueo inmediato para acceder a productos financieros. Una tarjeta de crédito, que para muchas personas es solo una herramienta de pago, pasa a ser un producto inaccesible cuando hay un registro negativo vigente. Sin embargo, en el sistema financiero colombiano existen esquemas pensados justamente para ese escenario. Uno de ellos es el que maneja Banco Finandina, entidad que ofrece una tarjeta de crédito dirigida a personas reportadas y que funciona bajo un modelo distinto al tradicional.



Esta tarjeta no elimina reportes ni borra el historial anterior, pero sí permite volver a usar crédito formal y empezar a generar comportamiento positivo. La clave está en la forma como se respalda el cupo.



¿Qué tipo de tarjeta ofrece Finandina a personas reportadas?

El producto se conoce como tarjeta de crédito para reportados o tarjeta garantizada. Su funcionamiento parte de una condición básica: el cupo aprobado está respaldado al 100 % por un CDT constituido a nombre del solicitante. El valor del CDT es igual al cupo de la tarjeta, lo que reduce el riesgo para el banco y hace posible la aprobación incluso con reportes activos en Datacrédito u otras centrales. No se trata de un préstamo libre ni de dinero adelantado sin soporte. Es una línea de crédito que funciona como cualquier tarjeta, pero con un respaldo previo.

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El proceso empieza cuando la persona interesada define el cupo deseado, que puede ir desde $300.000 hasta $5.000.000. Ese valor se deposita en un CDT en Banco Finandina. El dinero queda inmovilizado mientras la tarjeta esté activa y no se usa para pagar consumos. Las compras se pagan mes a mes, como en cualquier tarjeta de crédito. Si la tarjeta se cancela y no hay saldo pendiente, el CDT se libera. Si hay incumplimientos, el banco puede usar ese respaldo para cubrir la obligación.



Características principales de la tarjeta

Según la información publicada por la entidad, la tarjeta tiene las siguientes condiciones:



Franquicia Visa

Cupo entre $300.000 y $5.000.000

Cuota de manejo cobrada desde el primer mes

No cuenta con extra cupo

Permite avances en efectivo

Posibilidad de compra de cartera de otras tarjetas

Pagos desde cualquier banco adscrito a Visa

El producto está disponible para personas desde los 18 años, incluyendo quienes estén reportados, estudiantes y personas sin historial crediticio. Una vez activa, la tarjeta se maneja como cualquier crédito rotativo. Las compras nacionales pueden diferirse hasta 48 meses y las compras internacionales se difieren de forma automática a 24 meses. Estas condiciones aplican independientemente de que el titular esté reportado o no. La administración de la tarjeta se puede hacer desde los canales digitales del banco, como la aplicación móvil o la banca digital.

Cada uso de la tarjeta y cada pago mensual se reporta a las centrales de riesgo como comportamiento crediticio. Esto significa que los pagos puntuales generan información positiva, que puede ayudar con el tiempo a mejorar el puntaje, aunque los reportes negativos anteriores sigan visibles hasta que cumplan su tiempo legal. El banco no promete eliminar reportes existentes ni acelerar su salida. El producto apunta a crear un nuevo historial mientras la persona cumple con las obligaciones actuales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL