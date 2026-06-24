Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 24 de junio de 2026: números ganadores

En la jornada de este miércoles, 24 de junio de 2026, miles de colombianos mantienen su mirada fija en las balotas del sorteo Dorado Tarde, una de las modalidades de juego de azar más tradicionales y consultadas en el país. Como es habitual en cada jornada de media tarde, la suerte se pone a prueba bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes, consolidándose como una opción predilecta por su frecuencia y variedad de premios.



Este sorteo, que se realiza de lunes a sábado aproximadamente a las 3:30 p. m., ha generado una gran expectativa tras los resultados vistos a inicios de esta semana. Los apostadores suelen seguir la transmisión en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales para verificar, en tiempo real, si las cifras registradas en sus tiquetes coinciden con las extraídas de las urnas.



Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 24 de junio de 2026

A continuación, se presentan las cifras correspondientes al sorteo de hoy. Es fundamental que cada jugador verifique detenidamente su comprobante antes de proceder con cualquier trámite de cobro.



Números ganadores : 8281

: 8281 La “Quinta” cifra: 8

Para entender la dinámica del azar en los últimos días, es pertinente recordar que el pasado lunes 22 de junio, el número favorecido fue el 6666 con la quinta cifra 0. Por su parte, en la jornada de ayer, martes 23 de junio, la suerte favoreció al número 5708, acompañado por el dígito 6 como quinta cifra. Estos resultados marcan una tendencia de participación activa que se mantiene este miércoles, día en el que también han jugado otros chances populares como Dorado Mañana, Chontico Día y Sinuano Día.



¿Cómo participar de Dorado Tarde?

El atractivo de Dorado Tarde reside en su flexibilidad. El plan de premios está diseñado para ofrecer desde pequeñas retribuciones hasta sumas considerables, dependiendo de la precisión del acierto y el monto invertido:



Cuatro cifras directo: El premio más alto, que paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinado: Otorga 208 veces el valor de la apuesta. Tres cifras directo: Multiplica la inversión por 400. Tres cifras combinado: Paga 83 veces el monto jugado. Dos cifras o “pata”: Una modalidad común que entrega 50 veces lo apostado. Una cifra o “uña”: Premia con 5 veces el valor jugado.

Si la suerte lo acompaña hoy, es vital seguir los protocolos establecidos por el operador para garantizar el pago del premio. La empresa enfatiza que el tiquete original es el único documento válido para la reclamación. Este debe cumplir con las siguientes condiciones:



Debe estar en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras ni alteraciones que comprometan su legibilidad.

El reverso del documento debe estar debidamente diligenciado.

El cobro solo puede ser efectuado por una persona mayor de edad.

Para premios que igualen o superen los 100.000 pesos, los ganadores deben acudir a puntos autorizados donde se validará la identidad del apostador y la autenticidad del comprobante. Además, es importante recordar que los premios están sujetos a disposiciones fiscales y retenciones de ley, lo que podría ajustar el valor final recibido. Aquellos que apuestan por medios digitales deben seguir los pasos de verificación de identidad en las plataformas oficiales para asegurar su transferencia electrónica.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.