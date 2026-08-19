Sorteo Caribeña Noche: resultado oficial de este miércoles 19 de agosto de 2026

El juego del chance en Colombia mueve millones de pesos a diario, siendo La Caribeña Noche una de las loterías de tipo chance de mayor cobertura e impacto en el territorio nacional. Para este miércoles 17 de julio, miles de apostadores en las diferentes regiones del país siguieron de cerca el sorteo nocturno para comprobar si sus números seleccionados coincidieron con la combinación ganadora emitida por la mesa de juego.



Resultado oficial de hoy: Caribeña Noche

A continuación, la combinación que arrojaron las baloteras autorizadas para la jornada de este miércoles:

Número ganador de cuatro cifras:

Quinta cifra de incentivo:

(Nota: La emisión se efectúa a las 10:30 p. m. Este espacio se actualizará de manera inmediata una vez las autoridades autorizadas firmen la correspondiente acta de validez).



¿Cuánto dinero otorga cada acierto?

El plan de incentivos financieros de La Caribeña Noche no es fijo, sino que depende de la suma dinero que el ciudadano invierta en el boleto y el tipo de jugada realizada ante la terminal de apuestas:



Cuatro cifras (Directa) Coincidencia de las 4 cifras en el orden exacto. $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directa) Coincidencia con las tres últimas o tres primeras cifras. $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (La "Pata") Coincidencia con las dos últimas cifras del sorteo. $50 pesos por cada peso apostado. Combinado (4 cifras) Las 4 cifras en cualquier orden. $208 pesos por cada peso apostado.

Mecánica de apuesta y tarifas vigentes

Participar en este sorteo no exige comprar billetes enteros de alto costo. La modalidad de chance permite al jugador personalizar su jugada según sus posibilidades de presupuesto.

Valores de compra: Se pueden realizar jugadas desde $500 pesos en adelante (sin incluir el impuesto del IVA).

Se pueden realizar jugadas desde en adelante (sin incluir el impuesto del IVA). Selección del boleto: El apostador elige manualmente un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).

El apostador elige manualmente un número de 4 cifras (del 0000 al 9999). Puntos de emisión: Las apuestas se gestionan a través de terminales autorizadas de redes nacionales como SuperGiros, Record y sus aliados regionales.

Requisitos para el desembolso

Obtener la liquidez de su boleto favorecido exige el cumplimiento de un protocolo legal ante las entidades pagadoras:



Validación de la tirilla física: El comprobante emitido por el sistema es un título valor al portador. Resulta obligatorio que la matriz del código de barras y la numeración de serie estén impecables; cualquier alteración física impedirá el registro en la terminal de pago.

El comprobante emitido por el sistema es un título valor al portador. Resulta obligatorio que la matriz del código de barras y la numeración de serie estén impecables; cualquier alteración física impedirá el registro en la terminal de pago. Cobro de giros inmediatos: Aquellas liquidaciones de menor valor se desembolsan de forma directa en efectivo. El usuario únicamente debe acercarse a las taquillas comerciales de SuperGiros o Record con su cédula de ciudadanía original en formato físico.

Aquellas liquidaciones de menor valor se desembolsan de forma directa en efectivo. El usuario únicamente debe acercarse a las taquillas comerciales de SuperGiros o Record con su cédula de ciudadanía original en formato físico. Adjudicación de cuantías elevadas: Cuando la cifra a desembolsar sobrepasa el umbral fijado por la DIAN (48 UVT), el trámite migra a la gerencia departamental de la red. En esta instancia se solicita la cédula original, copia de la misma, el tiquete impreso y el diligenciamiento de un formulario de origen de fondos. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.

Cuando la cifra a desembolsar sobrepasa el umbral fijado por la DIAN (48 UVT), el trámite migra a la gerencia departamental de la red. En esta instancia se solicita la cédula original, copia de la misma, el tiquete impreso y el diligenciamiento de un formulario de origen de fondos. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia. Impacto de la retención tributaria: Todo incentivo económico sujeto a impuestos sufrirá un descuento automático del 20% en la fuente destinado al recaudo nacional por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.