Resultado del Sinuano Noche del miércoles 19 de agosto de 2026: consulte los números ganadores

El chance Sinuano Noche volvió a realizar su tradicional sorteo diario y miles de apostadores en Colombia están atentos a la confirmación de la cifra afortunada. Conozca en la siguiente información de servicio si el tiquete que adquirió en su punto de venta autorizado coincide con la combinación emitida de manera oficial en esta jornada.



¿Qué número cayó en el chance Sinuano Noche?

Los organizadores de la jugada diaria informan la combinación ganadora correspondiente a este 19 de agosto para el deleite de los seguidores de la modalidad nocturna:



Número ganador del Sinuano Noche: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Si la combinación de su tiquete impreso coincide con los dígitos anunciados en la transmisión televisiva o las plataformas certificadas, usted se convierte en uno de los beneficiarios de la bolsa de premios asignada para la fecha.



Cómo verificar y cobrar el premio del Sinuano Noche

Para reclamar una retribución económica obtenida a través de las apuestas permanentes en el país, el apostador debe acercarse a una sede habilitada del distribuidor comercial con la documentación física completa. El tiquete de apuesta original es el único documento válido como título valor, por lo que debe conservación intacto, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo.

Los requisitos básicos para llevar a cabo la solicitud de cobro son:



Presentación de la cédula de ciudadanía original o documento de identidad válido.

Formulario del chance o tiquete impreso en perfecto estado de conservación.

Diligenciamiento del formato de identificación de beneficiario según las normas vigentes.

Las empresas operadoras disponen de plazos máximos estipulados por la ley colombiana para tramitar el desembolso del dinero. En el evento de que el monto ganado supere las cuantías mínimas establecidas para pagos inmediatos en caja, se deberá iniciar un proceso de verificación administrativa que puede tardar varios días hábiles.



Descuentos e impuestos sobre premios de azar en Colombia

Cualquier suma de dinero correspondiente a sorteos oficiales se rige por la normativa tributaria del Estado colombiano. De acuerdo con el Estatuto Tributario, los premios que sobrepasen los topes fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

Aspectos clave del régimen fiscal aplicable:



Porcentaje de retención: Se aplica una deducción del 20 % sobre el valor bruto obtenido en la apuesta.

Se aplica una deducción del 20 % sobre el valor bruto obtenido en la apuesta. Monto mínimo sujeto a retención: Varía anualmente de conformidad con la actualización de la UVT expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Varía anualmente de conformidad con la actualización de la UVT expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cobro automático: Las empresas distribuidoras de chance descuentan de manera directa el porcentaje del impuesto al momento de realizar la liquidación y transferencia de los fondos al usuario ganadores.

Es responsabilidad de cada jugador considerar este ajuste tributario, ya que el valor neto desembolsado reflejará la deducción estipulada de manera transparente dentro del comprobante definitivo de pago.



Recomendaciones para una apuesta legal y segura

La regulación de las apuestas y el chance en el territorio nacional está en manos del Estado a través de Coljuegos y los entes de salud departamentales. Jugar en sitios web autorizados y con distribuidores físicos debidamente acreditados asegura la transferencia de recursos destinados a la salud pública de los colombianos.



Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para garantizar una experiencia legal:



Adquiera sus formularios únicamente en redes comerciales autorizadas o plataformas en línea habilitadas con la debida certificación.

Verifique siempre que el tiquete impreso contenga la fecha del día actual, el nombre del juego (Sinuano Noche) y la cantidad apostada claramente visible.

No compre tiquetes en la vía pública con vendedores no identificados o que entreguen comprobantes impresos en papel no oficial.

Revise periódicamente la lista oficial de juegos autorizados en las plataformas del Gobierno Nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

