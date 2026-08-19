Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy: resultados premio mayor, 19 de agosto de 2026

La noche de este miércoles 19 de agosto vuelve a estar marcada por la expectativa de miles de jugadores en Colombia que esperan conocer si alguno de los principales sorteos del país les cambia la vida. La jornada reúne a la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, cuatro de los juegos de azar más seguidos por quienes buscan premios millonarios. Al cierre de esta publicación, varios operadores y medios especializados reportaban que los resultados oficiales de los sorteos aún se encontraban en proceso de confirmación debido a que las transmisiones se realizan en horario nocturno. Por esta razón, es recomendable verificar los números ganadores a través de los canales oficiales de cada juego una vez finalicen los respectivos sorteos.



Lotería de Manizales: números ganadores del 19 de agosto

La Lotería de Manizales es una de las más antiguas del país y continúa siendo una de las preferidas por quienes participan semanalmente en busca del premio mayor. Su sorteo se celebra cada miércoles en horario nocturno, generalmente después de las 10:30 p. m. Para el sorteo correspondiente al 19 de agosto de 2026, la entidad dispuso un atractivo esquema de premios encabezado por un premio mayor multimillonario, acompañado de diferentes premios secos que amplían las posibilidades de ganar. Entre ellos se encuentran secos de 300, 200, 100, 80, 60, 50 y 40 millones de pesos distribuidos en varias categorías. Quienes juegan esta lotería deben tener presente que el resultado se define por la combinación de cuatro cifras y una serie, elementos indispensables para reclamar el máximo premio disponible. A continuación los números ganadores de la noche:



Números ganadores:

Serie:

Lotería del Valle: uno de los premios mayores más altos

La Lotería del Valle mantiene una posición destacada dentro del mercado colombiano gracias a la cuantía de su premio principal. El sorteo se realiza cada miércoles sobre las 10:30 de la noche y suele congregar a jugadores de distintas regiones del país. Para esta edición del 19 de agosto, el premio mayor anunciado asciende a 9.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los acumulados más llamativos entre las loterías tradicionales de Colombia. Le contamos los números ganadores de hoy:



Números ganadores: 5201

Serie: 119

Además del premio principal, el plan de premios contempla un seco de 500 millones de pesos, dos secos de 100 millones, tres secos de 60 millones, un seco de 40 millones y decenas de premios secos adicionales por 30 millones de pesos cada uno. Esta estructura permite que más apostadores tengan opciones reales de recibir algún reconocimiento económico. Como ocurre en otras loterías colombianas, conservar el billete en buen estado es fundamental para adelantar cualquier proceso de verificación o reclamación en caso de resultar favorecido.



Lotería del Meta: la llanerita de los colombianos

La Lotería del Meta continúa consolidándose como una de las favoritas de los aficionados a los juegos de suerte y azar. Su sorteo de este miércoles 19 de agosto se programó para las 10:30 p. m., horario habitual de esta lotería. El premio mayor previsto para esta jornada alcanza los 1.800 millones de pesos. Adicionalmente, el plan de premios incluye secos de 300 millones, 200 millones, tres secos de 100 millones, varios premios de 50 millones y otras categorías menores que incrementan las oportunidades de obtener una ganancia. Estos son los resultados de hoy:



Números ganadores: 6086

Serie: 048

Este juego, reconocido popularmente como “la llanerita de los colombianos”, se caracteriza por destinar recursos al fortalecimiento de programas públicos y por mantener una amplia presencia entre los apostadores del centro y oriente del país.



Baloto: el acumulado que atrae a millones

Entre todos los sorteos de la jornada, Baloto concentra buena parte de la atención nacional debido a los elevados acumulados que puede entregar. A diferencia de las loterías tradicionales, este juego funciona mediante la selección de cinco números entre 43 opciones y una superbalota adicional entre 16 posibilidades. El sorteo número 2698 corresponde a este miércoles 19 de agosto de 2026 y sus resultados suelen darse a conocer entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. Estos son los resultados de hoy:



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Para esta fecha, el acumulado del Baloto alcanza 54.000 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofrece un pozo cercano a los 11.000 millones. Ambos montos reflejan el interés que despierta este juego entre quienes buscan premios de gran magnitud. La mecánica permite participar simultáneamente en Baloto y Revancha utilizando la misma combinación de números, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio durante la noche de sorteos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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