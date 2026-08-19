Super Astro Luna hoy: número y signo ganadores de este miércoles 19 de agosto

La jornada nocturna en Colombia vuelve a marcar un punto de alta expectativa para los seguidores de las tómbolas oficiales. Con la transmisión en directo del sorteo de Súper Astro Luna programada para el cierre de este miércoles 19 de agosto, miles de participantes verifican el registro de sus formularios con el objetivo de comprobar si la combinación elegida coincide con los resultados avalados por los delegados del juego.



Resultado oficial de la noche

En esta sección se registrará la combinación ganadora de la jornada una vez que la entidad administradora y la auditoría confirmen la salida de las balotas:



Cifras Ganadoras Signo Zodiacal

Dinámica del juego y horarios de sorteo

Categorizado bajo la figura de juego novedoso en la legislación colombiana (Ley 643 de 2001), Súper Astro Luna opera mediante la modalidad de contrapartida. A diferencia de los billetes tradicionales emitidos por las loterías departamentales, el participante no adquiere una fracción preimpresa, sino que selecciona de manera libre un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y lo vincula a uno de los 12 signos del zodiaco.

La versión nocturna "Luna" mantiene una programación continua durante todo el año en los siguientes momentos de la noche:

Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y feriados nacional: 8:30 p. m.

¿A cuánto equivalen los aciertos?

La estructura de cobro del Súper Astro Luna está atada al valor neto apostado (descontando el impuesto del IVA). La tabla de pagos premia la concordancia exacta en orden de izquierda a derecha de la siguiente manera:



Coincidencia de 4 cifras + Signo: Otorga un desembolso equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Otorga un desembolso equivalente a el valor de la apuesta. Coincidencia de 3 cifras + Signo: Representa una retribución de 1.000 veces la inversión inicial.

Representa una retribución de la inversión inicial. Coincidencia de 2 cifras + Signo: Genera un pago de 100 veces lo apostado.

Requisitos y trámite legal para hacer efectivo el cobro

Para reclamar cualquier importe derivado de este sorteo, el acreedor del tiquete debe atender las disposiciones vigentes en materia fiscal y comercial dentro del territorio colombiano:



Integridad del comprobante: El tiquete físico expedido por la red autorizada (como SuRed o SuperGIROS) debe conservarse sin enmendaduras, tachaduras ni quemaduras que alteren el código de seguridad. Verificación de cuantías: Si la suma obtenida es menor a las 48 UVT, la persona puede realizar el cobro inmediato en los puntos de venta autorizados con su documento de identidad. Procedimiento para cuantías mayores: Para premios que superen las 182 UVT, se requiere la tramitación presencial en las sedes administrativas. El titular debe adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, certificación bancaria activa no mayor a 30 días y el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención del riesgo de lavado de activos. Descuentos fiscales: Todo pago que supere los umbrales de retención en la fuente está sujeto a un descuento de ley del 20% por concepto de ganancia ocasional. El término máximo para solicitar el desembolso es de 365 días calendario a partir del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.