Resultados del sorteo de la Lotería del Meta de hoy miércoles 19 de agosto de 2026

La jornada de este miércoles 19 de agosto de 2026 marca una nueva fecha clave para miles de apostadores que buscan transformar sus finanzas. Con la realización del sorteo semanal de la Lotería del Meta, el popular juego de la región llanera pone sobre la mesa un atractivo plan de premios que supera los $7.200 millones de pesos en bolsa total.

Si adquirió su billete o fracción para el juego de esta noche, a continuación dispone del módulo habilitado para consultar los dígitos del Premio Mayor una vez la Beneficencia del Meta valide el acta de la jornada:



Premio Mayor ($1.800 Millones) Serie

¿Cómo se distribuyen los premios en la Lotería del Meta?

A diferencia de otros juegos de azar de categoría menor, la Lotería del Meta maneja un sistema de billetes dividido en tres fracciones, permitiendo jugar con la fracción individual (por un costo de $4.000) o adquirir el billete completo ($12.000).

La estructura de ganancia opera bajo el principio de coincidencia exacta con las balotas extraídas en la transmisión oficial. La bolsa se reparte a través de distintos niveles de cobro:



El gordo de la noche: Un Premio Mayor de $1.800 millones de pesos para quien acierte las cuatro cifras y la serie correspondiente.

Un Premio Mayor de $1.800 millones de pesos para quien acierte las cuatro cifras y la serie correspondiente. Secos de alto valor: Un seco principal de $300 millones, uno de $200 millones y tres secos de $100 millones cada uno.

Un seco principal de $300 millones, uno de $200 millones y tres secos de $100 millones cada uno. Secos secundarios: Un bloque compuesto por 7 secos de $50 millones, 10 de $20 millones y 20 de $10 millones.

Un bloque compuesto por 7 secos de $50 millones, 10 de $20 millones y 20 de $10 millones. Aproximaciones al Mayor: Premios menores por acierto de tres, dos o una cifra, coincidencia de serie o permutaciones del número ganador.

¿Qué trámite realizar si su billete resulta ganador?

Obtener un premio en el sorteo de este 19 de agosto exige cumplir con el protocolo legal estipulado por Coljuegos y las entidades de control tributario en Colombia.



Cobro de montos menores

Si su boleto coincide con aproximaciones o secos menores que no superen los 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el trámite es inmediato. Basta con acudir a una agencia distribuidora autorizada, red Paga Todo, SuperGIROS o Consuerte con el billete original e impreso en perfecto estado de conservación, acompañado de su documento de identidad.



Reclamación de premios mayores y secos principales

Cuando se trata del Premio Mayor o secos de gran volumen, el proceso se realiza de manera presencial ante las oficinas administrativas de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o mediante la entidad bancaria autorizada. Para iniciar el desembolso debe aportar:



Billete o fracción ganadora: Documento físico sin tachaduras, enmendaduras ni roturas. Si la compra fue virtual, se valida el comprobante digital en el sistema de la plataforma autorizada. Cédula de ciudadanía: Presentación del documento original y copia ampliada. Certificado del RUT: Documento expedido por la DIAN, actualizado y en copia legible.

Retenciones fiscales e impuestos

Es fundamental que el apostador contemple que el monto neto a recibir no equivale al valor nominal del premio. Por mandato del Estatuto Tributario nacional:

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Se aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales .

. Se efectúa el descuento correspondiente al impuesto de Industria y Comercio (ICA), según la jurisdicción donde fue comercializado el billete.

El plazo legal estipulado para reclamar cualquier premio es de un año (365 días) contados a partir de la fecha de realización del sorteo. Transcurrido este tiempo sin que el acreedor solicite el pago, los fondos son transferidos directamente a la salud pública, según lo establece la Ley 643 de 2001.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.